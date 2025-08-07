25 लोगों से जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश

Tamil Nadu News: सोचिए, कोई आदमी 25 लोगों से अपनी जान बचाकर भागता हुआ पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है, ताकि वहां उसे सुरक्षा मिल सके. लेकिन वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी लाश मिलती है. ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुआ एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है. बाजार पुलिस स्टेशन में बुधवार सुबह एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव पुलिस सब-इंस्पेक्टर के कमरे में फंदे से लटका मिला. मृतक की पहचान अरिवोली राजन उर्फ ए. राजन के रूप में हुई है. जो रामचेट्टीपलायम पेरूर के पास का रहने वाला था. राजन मंगलवार रात 11:19 बजे थाने पहुंचा था और दावा किया था कि 25 लोग उसका पीछा कर रहे हैं और जान से मारना चाहते हैं.

दरअसल थाने में मौजूद हेड कांस्टेबल सेंथिल कुमार ने आसपास जांच की लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने राजन से कहा कि वो सुबह आकर बात करें और फिलहाल घर जाएं. इस दौरान जब कांस्टेबल अन्य काम में व्यस्त हो गया तो राजन थाने के सामने वाले सीढ़ियों से चढ़कर सब-इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंच गया.

सुबह दरवाजा तोड़कर मिला शव

बुधवार सुबह जब सब-इंस्पेक्टर नागराज ने रोल कॉल के बाद अपना कमरा खोलना चाहा, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. जबरन दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि राजन की लाश छत के पंखे से उसकी ही वेष्टी (धोती) से लटकी हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है.

सीसीटीवी फुटेज से खुली राज

कोयंबटूर सिटी पुलिस कमिश्नर ए. सरवण सुंदर ने बताया कि सीसीटीवी में राजन को मंगलवार रात टाउनहॉल बस स्टॉप पर देखा गया था. वह 11:04 बजे एक पुलिस आउटपोस्ट में भी रुका और फिर दौड़ते हुए 11:19 बजे बाजार थाना पहुंचा. फिलहाल मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी और असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में टीम जांच शुरू कर चुकी है. राजन की बहन वी. वीरमणि ने बताया कि वह अविवाहित था और शराब की लत से जूझ रहा था. कुछ दिनों से वह कह रहा था कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं. परिवार के अनुसार, मानसिक रूप से वह काफी अस्थिर हो गया था, जो शायद आत्महत्या की वजह बना.