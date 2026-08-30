/पंजाब में बाइक सवार कांग्रेस पार्षद का कार से पीछा, गोली मारकर किया मर्डर; साथियों पर भी बरसाई गोलियां

जिले के एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि शनिवार को कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत गोपी अपने एक साथी हरप्रीत के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे. उनके कुछ दोस्त कार से उनके पीछे आ रहे थे. तभी पहले से घात लगाए कार सवार बदमाशों ने उनका पीछा किया. सुनसान जगह दिखने पर बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दीं. हमलावरों ने कार पर भी गोलियां बरसाईं. गोलियां लगने से गोपी वहीं गिर पड़े, जिनकी बाद में मौत हो गई.