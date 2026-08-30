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पंजाब में बाइक सवार कांग्रेस पार्षद का कार से पीछा, गोली मारकर किया मर्डर; साथियों पर भी बरसाई गोलियां

Punjab Congress Councilor Murder News: पंजाब के फिरोजपुर में बाइक सवार कांग्रेस पार्षद का कार से पीछा मर्डर कर दिया गया. उनकी बाइक पर पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 30, 2026, 05:33 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:33 AM IST
पंजाब में बाइक सवार कांग्रेस पार्षद का कार से पीछा, गोली मारकर किया मर्डर; साथियों पर भी बरसाई गोलियां

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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