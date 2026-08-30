/पंजाब में बाइक सवार कांग्रेस पार्षद का कार से पीछा, गोली मारकर किया मर्डर; साथियों पर भी बरसाई गोलियां

Ferozepur Punjab Congress Councilor Murder News: पंजाब में अज्ञात हमलावरों ने बाइक पर जा रहे कांग्रेस के नगर पार्षद गुरप्रीत सिंह गोपी की गोली मारकर हत्या कर दी है. यह वारदात फिरोजपुर जिले के ममदोत शहर में हुई. वारदात के बाद कार सवार हमलावर मौके से भाग निकले. घटना के बाद पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया लेकिन वे हाथ नहीं आए.
जिले के एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि शनिवार को कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत गोपी अपने एक साथी हरप्रीत के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे. उनके कुछ दोस्त कार से उनके पीछे आ रहे थे. तभी पहले से घात लगाए कार सवार बदमाशों ने उनका पीछा किया. सुनसान जगह दिखने पर बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दीं. हमलावरों ने कार पर भी गोलियां बरसाईं. गोलियां लगने से गोपी वहीं गिर पड़े, जिनकी बाद में मौत हो गई.
एसएसपी के मुताबिक, वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए. शुरुआती जांच में चुनाव से जुड़ी रंजिश सामने आ रही है. हमलावरों की पहचान हो गई है और बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें बना दी गई है. वारदात के मुख्य आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. वह कई गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है. बदमाशों की अरेस्टिंग के लिए कई जगह दबिश दी जा रही हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
फिरोजपुर जिले में कांग्रेस पार्षद की हत्या ने पंजाब में कानून-व्यवस्था पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर मान सरकार को घेरा है और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के ध्वस्त होने का आरोप लगाया है. विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार की ढिलाई की वजह से आपराधिक तत्वों के हौंसले बुलंद हो चुके हैं और आम लोगों की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा है.