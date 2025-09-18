Bhubaneswar Murder: कांस्टेबल बीवी की गला घोंटकर हत्या, कत्ल का राज कबूलते ही हिल गई पुलिस; बोरे में मिली लाश, पति गिरफ्तार
Bhubaneswar Murder: कांस्टेबल बीवी की गला घोंटकर हत्या, कत्ल का राज कबूलते ही हिल गई पुलिस; बोरे में मिली लाश, पति गिरफ्तार

Police Constable Subhamitra Sahoo murder: भुवनेश्वर से 6 सितंबर को लापता हुई एक महिला ट्रैफिक कांस्टेबल की गुमशुदगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल महिला की हत्या हो चुकी है और इस हत्या को अंजाम देने वाला खुद उसका पति है. फिलहाल पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्द कर पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:10 PM IST
Bhubaneswar Murder: कांस्टेबल बीवी की गला घोंटकर हत्या, कत्ल का राज कबूलते ही हिल गई पुलिस; बोरे में मिली लाश, पति गिरफ्तार

Bhubaneswar murder case: भुवनेश्वर में कमिश्नरेट पुलिस ने आखिरकार उस रहस्य से पर्दा उठा दिया है, जिसने पिछले कुछ दिनों से सभी को परेशान कर रखा था. 25 साल की ट्रैफिक कांस्टेबल शुभमित्रा साहू, जो 6 सितंबर से लापता थी, की हत्या कर दी गई है. वहीं हैरान करने वाली बात है कि इस हत्या का आरोपी उसका पति दीपक कुमार राउत निकला है, जो खुद भी कमिश्नरेट पुलिस में कांस्टेबल था. पुलिस आयुक्त सुरेश देव दत्त सिंह ने मीडिया को बताया कि शुभमित्रा के शव को क्योंझर जिले के घाटगांव के पास एक जंगल में दफनाया गया था. 

7 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई
पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर बताया कि शुभमित्रा 6 सितंबर को अपनी ड्यूटी पर गई थी, लेकिन जब वह घर नहीं लौटी तो 7 सितंबर को कैपिटल थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. वहीं इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश भी शुरू कर दी थी. तलाश के दौरान पुलिस ने शुभमित्रा के फोन की चैट की भी जांच की, जिसमें पता चला कि वह डिप्रेशन में थी और कहीं छिपने का मन बना रही थी. इसके बाद पुलिस ने कई धार्मिक स्थानों पर भी खोजबीन की, क्योंकि वह बनारस और मथुरा जैसे तीर्थ स्थानों पर जाने का प्लान बना रही थी. 

पति से पूछताछ में हुआ खुलासा
शुभमित्रा के बारे में जानकारी देने वाले को पुलिस ने नगद इनाम देने की भी घोषणा कर दी थी. हालांकि मामले का खुलासा तो तब खुला जब उसके पति दीपक कुमार से पूछताछ की गई. इस दौरान आरोपी दीपक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद उसने बताया कि किस तरह से उसने अपनी बीवी की हत्या की. आरोपी दीपक ने बताया कि 6 सितंबर को उसने शुभमित्रा को उसकी ड्यूटी वाली जगह से अपनी कार में उठाया था. इसके बाद दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच उसने यूनिट-VI इलाके में गला घोंटकर शुभमित्रा की हत्या कर दी. हत्या करने के बाद उसने शुभमित्रा के शव को क्योंझर जिले के जंगल में ले जाकर दफना दिया.

पुलिस ने शव किया बरामद
पूछताछ के दौरान दीपक पुलिस को जिस जगह के बारे में बताया था, वहां जाकर खुदाई करवाई गई और एक बोरे में शुभमित्रा का शव बरामद कर लिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी दीपक कुमार राउत को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि अब पुलिस हत्या के कारण की जांच पड़ताल कर रही है. दरअसल पुलिस यह जानना चाहती है कि क्या दीपक ने बीमा राशि का दावा करने के लिए शुभमित्रा की हत्या करने का प्लान बनाया था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी दीपक के कबूलनामे और सबूतों के आधार पर कैपिटल पुलिस स्टेशन में धारा 103(1) और 238 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है. 

