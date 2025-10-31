Advertisement
15 साल से जेल में बंद कातिल को चाहिए औलाद, कोर्ट ने दी पैरोल, IVF के लिए आए बाहर

Parole for IVF: गुजरात की एक कोर्ट ने 'कातिल जोड़े' को मां-बाप बनने का सुख हासिल करने के लिए पैरोल दी है. जोड़ा पूर्व प्रेमी का कत्ल करने के जुर्म में 15 साल से सलाखों के पीछे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:38 AM IST
Parole for IVF: अहमदाबाद में हत्या के आरोपी एक जोड़े को IVF के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए पैरोल मिली है. बताया जा रहा है कि 15 साल से भी ज्यादा समय तक अलग-अलग जेलों में समय बिताने वाले जयेंद्र दामोर और सेजल बारिया को IVF के जरिए माता-पिता बनने की उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पैरोल दी गई है. यह जोड़ा सेजल बारिया के पूर्व प्रेमी को 2010 में कत्ल करने के आरोप में जेल कैद है. 

पूर्व प्रेमी को गेस्टहाउस में मारा

TOI की खबर के मुताबिक सेजल बारिया और जयेंद्र दमोर को अदालत की तरफ से आदेश जारी किए जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है. दावा है कि 2010 में पूर्व प्रेमी पिनाकिन बरिया को परेशान कर रहा था, वो गुस्से में था क्योंकि बरिया के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका था और वो दामोर के साथ रिश्ते में आ चुकी थी. उस समय बरिया राजकोट के पीटीसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी. बार-बार परेशान करने के बाद बरिया और दामोर ने उसके कत्ल की साजिश रची. दोनों ने पटेल को पावागढ़ के एक गेस्टहाउस में बुलाकर सितंबर 2010 में उसकी वहीं पर हत्या कर दी. 

2013 में हुई थी सजा

इसके बाद गोधरा जिला कोर्ट ने 2013 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अब वे 30 वर्ष के हो चुके हैं और दोनों ने बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इसके लिए खास इलाज की जरूरत है. क्योंकि बरिया बच्चे ना पैदा होने से संबंधित एक बीमारी का शिकार है. उसे इसके इलाज के लिए 2023 में पहली बार पैरोल भी मिली थी. 

अदालत ने क्या कहा?

बरिया ने दोहाद में एक महिला रोग विशेषज्ञ से इस बारे में परामर्श किया था. अस्पताल की रिपोर्ट की बुनियाद पर दामोर ने IVF से जुड़ी आवश्यक्ता का हवाला कोर्ट में दिया. जिसके बाद 16 अक्टूबर को कोर्ट ने एक बार फिर पैरोल दी. इसके बाद 28 अक्टूबर को अदालत ने उनकी रिहाई को कुछ दिन के लिए 2 नवंबर तक बढ़ा दिया है. हालांकि अदालत ने अवधि में विस्तार के समय कहा,'आवेदक को उपरोक्त अवधि खत्म होने के बाद संबंधित जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा. आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा.'

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

