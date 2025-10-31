सीपीआई के बड़े नेता की हत्या से हड़कंप, जांच पर नजर रख रहे डिप्टी सीएम; पुलिस की दबिश जारी

Telangana news: तेलंगाना के खम्मम ज़िले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी सीपीएम नेता समिनेनी रामा राव की हत्या कर दी गई. तेलंगाना पुलिस ने बताया कि वो इस पॉलिटिकल हाईप्रोफाइल मर्डर केस की कई एंगल से जांच कर रही है. जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीपीएम नेता मधिरा विधानसभा क्षेत्र के चिंताकनी मंडल के पथरलापाडु गांव में चिंताकनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में सुबह-सुबह खून से लथपथ हालत में मृत पाए गए. सीपीएम पार्टी नेता समिनेनी रामा राव की हत्या की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू करते हुए एक्शन लिया है.

मामले की जांच जारी

गौरतलब है कि तेलंगाना के डिप्टी सीएम उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा, 'सीपीएम नेता की हत्या के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. वरिष्ठ सीपीएम नेता की हत्या पर दुख और शोक व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, हिंसा की प्रदूषित राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है. उपमुख्यमंत्री ने खम्मम पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंभीरता से चेतावनी दी है और उन्हें अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए सुराग टीमों, खोजी कुत्तों, साइबर टीमों और आधुनिक तकनीक सहित सभी साधनों का उपयोग करने का निर्देश दिया है.

कौन थे रामा राव?

उप-मुख्यमंत्री विक्रमार्क ने चेतावनी दी है कि अपराधियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हिंसा की प्रदूषित राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है. दिवंगत नेता के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए सरकार ने आश्वासन दिया है कि सरकार पीड़ित परिजनों के साथ है और हर संभव तरीके से उनका समर्थन करेगी.

सामिनेनी रामा राव खम्मम जिले के एक गांव के पूर्व सरपंच और क्षेत्र के एक किसान संघ नेता भी थे. हत्या का मकसद और नेता की हत्या करने वाले हमलावरों का अभी पता नहीं चल पाया है. हत्या की आगे की जाँच जारी है, पुलिस अधिकारी पहले ही घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं और जाँच शुरू कर दी है.