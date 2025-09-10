सेना की वर्दी में आया चोर, नेवी जवान से चुरा ले गया INSAS राइफल, मुंबई क्राइम ब्रांच ने दबोचा
crime

सेना की वर्दी में आया चोर, नेवी जवान से चुरा ले गया INSAS राइफल, मुंबई क्राइम ब्रांच ने दबोचा

Navy Rifle Stolen Case: मुंबई क्राइम ब्रांच ने अग्निवीर के नौसेना जवान का राइफल चोरी करने वाले चोरों को पकड़ लिया है. दोनों को मुंबई लाने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:05 PM IST
मुंबई में नेवी ऑफिसर की लोडेड राइफल चोरी का मामला सामने आया है. 6 सितंबर को दो लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया. चोर नेवी ड्रेस में था. 4 दिन बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों को तेलंगाना के आसिफाबाद जिले से पकड़ा गया. 

गिरफ्तार लोगों के नाम राकेश दुबला और उमेश दुबला हैं, जो एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं. पुलिस दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ला रही है. इस चोरी की घटना की जानकारी रक्षा मंत्रालय के पीआरओ ने दी है. इस मामले के लिए एक जांच बोर्ड का भी गठन किया गया था. मुंबई पुलिस के अलावा कई सरकारी एजेंसियां भी आरोपी की तलाश में लगी थी. 

इसे भी पढ़ें- Lalbaugcha Raja: लालबागचा राजा की विसर्जन यात्रा में एक्टिव हुआ गिरोह, 100 से भी ज्यादा फोन चोरी, गले से उड़ा गए सोने की चेन

भेस बदलकर आया था चोर

पीआरओ के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात नौसेना के संतरी के पास एक व्यक्ति नौसेना की वर्दी पहनकर आया. उसने ऐसा दिखावा किया कि वह संतरी को ड्यूटी से रिलीव कराने आया है. नौसेना कर्मी ने अपनी राइफल और गोला-बारूद उस व्यक्ति के हवाले कर दिया. कुछ देर बाद संतरी का काम संभालने वाला वह व्यक्ति राइफल लेकर फरार हो गया.

दो लोगों ने दिया वारदात को अंजाम

चोरी में दो लोग शामिल थे. जब भेस बदले चोर ने हथियार लेने में सफल हो गया, तो उनसे राइफल और गोलियां कंपाउंड के बाहर फेंक दीं. बाहर उसका साथी पहले से मौजूद था, जिसने राइफल और गोलियां उठा लीं. इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए और तेलंगाना भाग निकले.

सीसीटीवी की मदद से दबोचा चोर

क्राइम ब्रांच ने इस वारदात की जानकारी मिलते ही जांच शुरू की. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की मदद से आरोपियों का पीछा किया और उन्हें तेलंगाना में दबोच लिया. जांच में पता चला कि दोनों ने नेवी की वर्दी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया. नेवी और पुलिस अधिकारियों ने घटना को गंभीर माना, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में ऐसी वारदात खतरा हो सकती है.

इसे भी पढ़ें- US में बुराड़ी जैसा कांड, पति की मौत के बाद 4 बच्चों के साथ झील में कूदी 40 साल की महिला, 4 साल के बच्चे की मौत

पूछताछ जारी

पुलिस के मुताबिक, राकेश और उमेश ने पहले से योजना बनाई थी. उन्होंने नेवी कर्मचारी को धोखा देकर हथियार चुराए और भागने की कोशिश की. लेकिन, क्राइम ब्रांच की सतर्कता से उनकी यह चाल नाकाम हो गई. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि यह पता चल सके कि उनके हथियार चुराने का मकसद क्या था और उनके पीछे कोई गैंग तो नहीं था. पुलिस ने कहा कि दोनों को मुंबई लाने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा.

Mumbai Insas rifle theft

Trending news

