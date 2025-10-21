Crime: छात्र को संस्कृत टीचर ने बेरहमी से पीटा, तस्वीरें देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Teacher Beats Student: कर्नाटक के एक स्कूल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, एक संस्कृत शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से पीटा है. शिक्षक की पहचान वीरेश हिरेमठ के रूप में हुई है जो श्री गुरु तिप्पेस्वामी मंदिर के आवासीय वेद विद्यालय में पढ़ाते हैं.

वीडियो में दिखी शिक्षक की बर्बरता

वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षक छात्र को लात-घूंसों से पीट रहा है और उसे जमीन पर पटक रहा है. छात्र का हाथ घायल होने के बावजूद शिक्षक ने उसकी पिटाई जारी रखी. मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है. हालांकि, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी शिक्षक फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करेंगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी.