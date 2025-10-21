Advertisement
trendingNow12970028
Hindi Newscrime

Crime: छात्र को संस्कृत टीचर ने बेरहमी से पीटा, तस्वीरें देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Crime: कर्नाटक के एक स्कूल में संस्कृत शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से पीटा. शिक्षक की पहचान वीरेश हिरेमठ के रूप में हुई है जो श्री गुरु तिप्पेस्वामी मंदिर के आवासीय वेद विद्यालय में पढ़ाते हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Teacher Beats Student: कर्नाटक के एक स्कूल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, एक संस्कृत शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से पीटा है. शिक्षक की पहचान वीरेश हिरेमठ के रूप में हुई है जो श्री गुरु तिप्पेस्वामी मंदिर के आवासीय वेद विद्यालय में पढ़ाते हैं.

वीडियो में दिखी शिक्षक की बर्बरता

वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षक छात्र को लात-घूंसों से पीट रहा है और उसे जमीन पर पटक रहा है. छात्र का हाथ घायल होने के बावजूद शिक्षक ने उसकी पिटाई जारी रखी. मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है. हालांकि, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी शिक्षक फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करेंगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

crime

Trending news

दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश