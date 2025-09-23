यूट्यूब से सीखी भागने की ट्रिक्स, ढाबे पर खाना खाने रुकी पुलिस की गाड़ी, फिल्मी स्टाइल में गायब हो गया खूंखार अपराधी
यूट्यूब से सीखी भागने की ट्रिक्स, ढाबे पर खाना खाने रुकी पुलिस की गाड़ी, फिल्मी स्टाइल में गायब हो गया खूंखार अपराधी


हैदराबाद पुलिस कस्टडी से भागे खूंखार अपराधी बत्तुला प्रभाकर की तलाश कर रही है. पुलिस ने लोगों को इससे बचने और दिखने पर थाने में सूचित करने के लिए भी कहा है. बत्तुला कई सारे मामलों में अपराधी पाया गया है. खिलाफ तेलुगु राज्यों में कई केस लंबित हैं

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 12:48 PM IST
साइबराबाद पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग करने वाला अपराधी बत्तुला प्रभाकर पुलिस कस्टडी भाग निकला. अपराधी सोमवार रात को पुलिस की निगरानी से उस समय फरार हुआ जब खाने खाने के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रोकी गयी थी. यह घटना ईस्ट गोदावरी जिले के देवरापल्ली मंडल के डुडुकुरु गाँव के पास हुई.

देवरापल्ली पुलिस ने बताया कि प्रभाकर को विजयवाड़ा कोर्ट ले जाया जा रहा था. वापसी में जब पुलिस डुडुकुरु गांव के एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकी, तभी प्रभाकर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला.

शनिवार को थी फायरिंग

30 साल के बत्तुला प्रभाकर ने शनिवार को साइबराबाद पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग की थी. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने एक व्यक्ति को मारने की योजना बनाई थी और शहर के तीन शैक्षणिक संस्थानों में चोरी करने की भी योजना बनाई थी. ये जानकारी माधापुर के डीसीपी जी विनीत ने रविवार को मीडिया की थी. उन्होंने बताया कि प्रभाकर विजाग सेंट्रल जेल के एक पूर्व कैदी को मारना चाहता था, क्योंकि वो उसे 2022 में जेल में बंद रहने के दौरान परेशान करता था. वह दो बार बिहार गया और तीन हथियार भी खरीदे. पिछले आठ महीनों से वह हथियार लेकर घूम रहा था. 

यूट्यूब से खोजी भागने की तरकीब

पिछले दो सालों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पुलिस प्रभाकर की तलाश कर रही थी. वह अपराध करते समय मास्क और दस्ताने पहनता है. वह पुलिस से बचने के लिए यूट्यूब पर वीडियो भी देखता है. साइबराबाद के डीसीपी (क्राइम) के नरसिम्हा ने बताया कि प्रभाकर को 2020 में गिरफ्तार किया गया था और विजाग सेंट्रल जेल में रखा गया था. 

पुलिस कर रही खोज

पुलिस ने बताया कि प्रभाकर एक हाथ में हथकड़ी पहने हुए था और उसने सफेद टी-शर्ट और काले ट्रैक पैंट पहने हुए थे. राजमहेन्द्रवरम पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे प्रभाकर पर नजर रखें. जो भी प्रभाकर की लोकेशन के बारे में जानकारी रखता है, वह देवरापल्ली के पुलिस अधिकारियों को इन नंबरों पर सूचित करें - 9440796584 (सर्किल इंस्पेक्टर) और 9440796624 (एसआई). बता दें बत्तुला प्रभाकर के खिलाफ तेलुगु राज्यों में कई केस लंबित हैं. वह हैदराबाद के जुबिली हिल्स पुलिस स्टेशन के हिरासत में रहते हुए पुलिस पर फायरिंग कर चुका है.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

Bathula Prabhakar escape

