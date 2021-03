Rajasthan: पोर्टेबल स्पीकर में सोना छुपा कर ले जा रहे थे तस्कर, कस्टम अधिकारियों के हत्थे चढ़े

राजस्थान: सोने की तस्करी के मामले में कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है. जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक पैसेंजर के पास से 436 ग्राम गोल्ड बरामद किया गया है. इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये लगाई गई है.

Rajasthan: A passenger intercepted by Customs officers at Jaipur International Airport and 436 grams of gold, valued at Rs 20 Lakhs, was seized from his possession. The gold was concealed in the round magnet of a 'wireless portable speaker & karaoke' and head of a 'face massager' pic.twitter.com/xzv2K4j1k9

— ANI (@ANI) March 31, 2021