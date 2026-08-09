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शरीर में सोने का पेस्ट छिपाकर ला रहा यात्री, खुफिया टिप पर कस्टम ने धर-दबोचा; 66 लाख रुपये का गोल्ड हुआ जब्त

Ahmedabad Airport Gold Smuggling News: शरीर में सोने का पेस्ट छिपाकर ला रहे एक यात्री को खुफिया टिप पर कस्टम विभाग ने धर-दबोचा. उसके पास से 66 लाख रुपये का गोल्ड जब्त किया गया. पकड़ने के बाद यात्री को पुलिस को सौंप दिया गया, जो अब उसके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 09, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:53 PM IST
शरीर में सोने का पेस्ट छिपाकर ला रहा यात्री, खुफिया टिप पर कस्टम ने धर-दबोचा; 66 लाख रुपये का गोल्ड हुआ जब्त

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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