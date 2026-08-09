/शरीर में सोने का पेस्ट छिपाकर ला रहा यात्री, खुफिया टिप पर कस्टम ने धर-दबोचा; 66 लाख रुपये का गोल्ड हुआ जब्त

मार्च में एक अन्य मामले में, कुआलालंपुर से आ रही एक महिला को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उसके शरीर में छिपाए गए सोने के साथ मिश्रित रासायनिक पेस्ट से भरे दो कैप्सूल बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया गया था.

अधिकारियों ने बाद में 999 शुद्धता वाला 553.07 ग्राम 24 कैरेट सोना निकाला, जिसकी कीमत 83.29 लाख रुपए है. यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच शुरू की गई.