मैं अपनी बेटी के साथ पति से अलग रहती हूं...बिजनेसमैन ने 'हनीट्रैप' में कैसे गवां दिए 53 लाख रुपए?

Cyber Crime In Mumbai: मुंबई में एक महिला ने अपना फर्जी नाम बताकर एक बिजनेसमैन को 53 लाख का चूना लगा दिया. महिला ने शख्स से एक फर्जी गोल्ड कंपनी पर पैसा लगाने के लिए कहा. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 25, 2025, 08:32 PM IST
Mumbai Crime News: महाराष्ट्र के मुंबई में हनीट्रैप का एक मामला देखने को मिला है. यहां एक महिला ने कथित तौर पर एक बिजनेसमैन से फेक इन्वेस्टमेंट प्लान पर पैसा लगवाकर उसे चूना लगा दिया. पीड़ित को महिला एक डेटिंग ऐप पर मिली थी. यहीं से दोनों की बातचीत भी शुरु हुई थी. पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने शादी करने की इच्छा से डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया था. यहीं पर उसकी महिला से दोस्ती हुई थी. महिला ने खुद को जुहू निवासी प्रियंका गुप्ता बताया था.     

फेक कंपनी पर लगवाया पैसा 

पुलिस के अनुसार महिला ने बिजनेसमैन को बताया कि वह अपने पति से अलग हो चुकी है और फिलहाल अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहती है. इसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत होने  लगी. दोनों ने जल्द ही शादी करने का भी फैसला लिया. बिजनेसमैन की ओर से की गई शिकायत के मुताबिक महिला ने उसे 13 अक्टूबर 2025 को बताया कि वह 'मार्केट एक्सेस कंपनी' नाम के एक फर्म के जरिए गोल्ड का बिजनेस करती है और उसे भी इसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है.  

ये भी पढ़ें- उधार के पैसे वापस मांगने पहुंचा दोस्त तो बरसा दी गोलियां, पैरों में की फायरिंग; अमृतसर में बड़ी घटना

अमाउंट निकालने पर मांगा पैसा 

महिला के कहने पर व्यवसायी इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो गया. शिकायत के मुताबिक उसने महिला की कंपनी के प्लेटफॉर्म पर उसके लिए अकाउंट बनाया और कुछ समय बाद उसने कुल 53.30 लाख रुपये भी डिपॉजिट कर लिए. अकाउंट में उसने देखा कि उसका अमाउंट 1.08 करोड़ रुपये हो गई है, लेकिन जब बिजनेसमैन ने कुछ अमाउंट निकालना चाहा तो कंपनी ने उनसे कहा कि उन्हें पहले कुल अमाउंच का 30 फीसदी डिपॉजिट करना होगा.   

ये भी पढ़ें- पूर्व सीएम के जन्मदिन पर गर्भवती महिला के साथ मारपीट, पटाखों को लेकर पेट में मारी लात, गर्दन भी पकड़ी

पुलिस में दर्ज की शिकायत 

बिजनेसमैन ने अपनी शिकायत में कहा कि वह पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया इसलिए उसने अपना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को वापस करने का अनुरोध किया, लेकिन कंपनी ने इसको लेकर उनके साथ टालमटोल करना शुरु कर दिया. शख्स को जैसे ही धोखे का एहसास हुआ उसने सीधा पुलिस से कॉन्टैक्ट किया और मामले की शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने बताया कि फ्रॉड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत अपराधों के आरोप में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच जारी है.  

