Crime News: एक फोन कॉल, जिसे सुनते ही सदमे में आ गया पूर्व बैंकर; एक्सपर्ट होते हुए भी गंवा बैठा 23 करोड़ रुपये
Advertisement
trendingNow12934008
Hindi Newscrime

Crime News: एक फोन कॉल, जिसे सुनते ही सदमे में आ गया पूर्व बैंकर; एक्सपर्ट होते हुए भी गंवा बैठा 23 करोड़ रुपये

What to do in Case of Digital Arrest: दिल्ली के रहने वाले पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा ने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि रिटायरमेंट के एक महीने के अंदर ही जीवनभर की कमाई गंवा बैठेंगे. बदमाशों ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया, उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Crime News: एक फोन कॉल, जिसे सुनते ही सदमे में आ गया पूर्व बैंकर; एक्सपर्ट होते हुए भी गंवा बैठा 23 करोड़ रुपये

Cyber Criminals Digitally Arrested Former Banker News: दिल्ली के गुलमोहर पार्क में रहने वाले 78 वर्षीय नरेश मल्होत्रा, जिनका पूरा जीवन बैंकिंग जगत में बीता, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बुढ़ापे की बचत इस तरह खत्म हो जाएगी. एक महीने के भीतर वे 23 करोड़ रुपए गंवा बैठे. वो भी किसी डकैत या लुटेरे के हाथों नहीं, बल्कि साइबर अपराधियों की ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ में फंसकर.

यह सब एक फोन कॉल से शुरू हुआ. कॉल करने वाले ने खुद को मोबाइल कंपनी का कर्मचारी बताया और कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल मुंबई में हुआ है, जो आतंकवाद फंडिंग से जुड़ा है. इसके बाद लगातार फोन आते रहे. कभी मुंबई पुलिस, कभी सीबीआई, कभी ईडी का हवाला दिया गया. हर कॉल में एक ही बात दोहराई जाती- आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके गंभीर अपराध किए गए हैं. 

'आप घर से बाहर नहीं जा सकते'

Add Zee News as a Preferred Source

कॉल करने वाले बदमाशों की ठगी का नया हथियार था 'डिजिटल अरेस्ट'. नरेश मल्होत्रा को कहा गया, 'आप पुलिस की निगरानी में हैं और घर से बाहर नहीं जा सकते. आपको हर दो घंटे में वीडियो कॉल पर रिपोर्ट करनी होगा. इस बारे में परिवार या दोस्तों को भी कुछ नहीं बताना है.' बदमाश इतने रौब के साथ पुलिसिया अंदाज में बात कर रहे थे कि एक पूर्व बैंकर भी अपनी समझ खो बैठा.

धीरे-धीरे उनसे बैंक बैलेंस, निवेश और संपत्ति की जानकारी मांगी गई. उन्हें भरोसा दिलाया गया कि यह सिर्फ जांच प्रक्रिया है, पैसा बाद में वापस कर दिया जाएगा. हर लेन-देन के बाद उन्हें नकली RBI सर्टिफिकेट भेजे जाते. धमकी इतनी गहरी थी कि मल्होत्रा ने खुद बैंक जाकर अपनी जमा पूंजी और निवेश भुनाए और ठगों के खातों में डालते गए.

4 हजार से ज्यादा खातों में घुमाई गई रकम

एक महीने में कुल 20 लेन-देन हुए और उनकी पूरी जिंदगी की कमाई ठगों के पास चली गई. जब उनसे सुप्रीम कोर्ट के नाम पर 5 करोड़ और मांगे गए, तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद फोन आना बंद हो गया. 19 सितंबर को उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुलिस से संपर्क किया और पूरी सच्चाई बताई.

दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट इस मामले की जांच कर रही है. अब तक करीब 2.67 करोड़ रुपए फ्रीज किए जा चुके हैं. पुलिस का कहना है कि यह रकम 4,000 से ज्यादा खातों में घुमाई गई ताकि ट्रेस न हो सके. लेकिन जांचकर्ता आश्वस्त हैं कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा.

'मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी दूसरों के लिए चेतावनी बने'

नरेश मल्होत्रा कहते हैं, 'मैंने पूरी जिंदगी की कमाई अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए बचाई थी लेकिन एक महीने में ही सब खत्म हो गया क्योंकि मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया. मैं चाहता हूं कि मेरी ये कहानी दूसरों के लिए चेतावनी बने. आप कोई भी फोन कॉल या धमकी पर एकदम से यकीन मत कीजिए. उसे वेरिफाई कीजिए और उसके बाद ही कोई फैसला कीजिए.'

अगर ऐसा फोन कॉल आपको आए तो क्या करें:-

  • किसी भी फोन कॉल पर कानूनी या पुलिस कार्रवाई का डर दिखाया जाए तो तुरंत सावधान हो जाइए. असली एजेंसियां फोन पर जांच या धमकी नहीं देतीं.
  • अपना बैंक अकाउंट, आधार या पैन डिटेल्स कभी भी फोन या ऑनलाइन लिंक पर शेयर न करें.
  • अगर कोई कॉल संदिग्ध लगे, तुरंत 1930 (राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन) या नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें.
  • वीडियो कॉल या ईमेल पर आए नकली डॉक्यूमेंट (जैसे RBI/CBI/सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफिकेट) पर भरोसा न करें.
  • बुजुर्ग परिजन और कम तकनीक जानने वाले लोगों को नियमित रूप से जागरूक करें, ताकि वे ऐसे जाल में न फँसें.
About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Crime news in Hindi

Trending news

बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
;