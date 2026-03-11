पत्थर में फंसाया पैर फिर रॉड से पीट-पीटकर तोड़ी हड्डी... दलित युवक के साथ पुलिस की दरिंदगी, अस्पताल में हुई मौत; कोर्ट में दर्ज हुआ मृतक का बयान

Advertisement
Dalit Man Dies In Police Custody: तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के सामने एक दलित युवक की हत्या से जुड़े मामले का डॉक्यूमेंट पेश किया गया. इस डॉक्यूमेंट में युवक ने अपनी मौत से पहले बयान दिया था कि पुलिस हिरासत के दौरान उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई थी.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 11, 2026, 10:44 PM IST
Tamil Nadu Crime News: तमिलनाडु में में एक 26 साल के दलित युवक के पुलिस कस्टडी में हुए अत्याचार के चलते मौत का मामला सामने आया है. मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के सामने घटना से जुड़े डॉक्यूमेंट पेश किए, जिनकी डीटेलिंग तीखे सवालों के घेरे में आई है. पीड़ित के बयान के आधार पर ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की ओर से दर्ज किया गया रिमांड ऑर्डर का यह डॉक्यूमेंट अब प्रभावी रूप से एक मृत्यु पूर्व बयान (Dying Declaration) बन गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति की बाद में मदुरै के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. 

पुलिस कस्टडी में बेरहमी से हुई पिटाई

मृतक की पहचान आकाश के रूप में हुई है. मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान के मुताबिक आकाश ने आरोप लगाया था कि कस्टडी में लिए जाने के बाद पुलिसकर्मियों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. उसने दावा किया कि अधिकारियों ने उसके दाहिने पैर के ऊपर-नीचे पत्थर रखे, उसे गीले बोरे से ढक दिया और लोहे की रॉड से बार-बार पीटा, जिससे उसका पैर टूट गया और बहुत खून बहने लगा. आकाश ने आगे आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे धमकाया और आदेश दिया कि वह मनमदुरई सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों को बताए कि उसे मेलापासलाई पुल से गिरने के बाद चोटें आई थीं.  

पुलिस पर नहीं लिया गया एक्शन? 

अपने बयान में आकाश ने मजिस्ट्रेट को यह भी बताया कि 6 मार्च 2026 की शाम को सादे कपड़ों में लगभग 10 पुलिसकर्मियों ने उसे और उसके सह आरोपी गुना को उठाया. उसी शाम 4 वर्दीधारी पुलिसकर्मी उन्हें अपने साथ ले गए और उन्हें एक अलग वाहन में बिठाकर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी. ह्यूमन राइट्स डिफेंडर और पिपुल्स वॉच के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर हेनरी टिपाग्ने ने 'NDTV'के साथ बातचीत में बताया कि यह डॉक्यूमेंट प्रूफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. टिपाग्ने ने कहा,'यह पहला डॉक्यूमेंट है, जो शिवगंगा में पुलिस यातना को साबित करता है.' उन्होंने कहा कि मामला CB-CID ​​को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार या सस्पेंड नहीं किया गया है. 

SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज

बता दें कि आकाश को 1 दिन पहले ही 2 लोगों से झड़प के बाद गिरफ्तार किया गया था. उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था. उसे चोटें आई थीं और पहले उसे शिवगंगा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बाद में उसे मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां अगली सुबह उसकी मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों ने पहले कहा था कि आकाश को सांस  लेने में तकलीफ होने लगी थी, हालांकि उसके परिवारवालों ने पुलिस पर यात्ना देने का आरोप लगाया था. आकाश ने अस्पताल में अपने माता-पिता को बताया था कि पुलिस ने उसका पैर पत्थरों के बीच रखकर उसकी पिटाई की थी. मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने आकाश की मौत के संबंध में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

