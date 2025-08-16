एक की उम्र 18 और दूसरे की 10 साल, दोनों बच्चे थे दिव्यांग और पत्नी... युवक ने उठाया ऐसा कदम; थर्रा उठा इलाका
एक की उम्र 18 और दूसरे की 10 साल, दोनों बच्चे थे दिव्यांग और पत्नी... युवक ने उठाया ऐसा कदम; थर्रा उठा इलाका

Daman double murder: अक्सर ऐसे मामले सामने आ जाते हैं कि कुछ कहना-समझना मुश्किल हो जाता है. जैसे इस केस में ही क्या कहें कि घोर कलियुग है! एक मां दो दिव्यांग बच्चों और पति को छोड़कर कैसे जा सकती है. या कोई इंसान हालात के आगे कितना मजबूर हो जाता है कि अपने ही बच्चों को मारकर सुसाइड कर लेता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:32 PM IST
एक की उम्र 18 और दूसरे की 10 साल, दोनों बच्चे थे दिव्यांग और पत्नी... युवक ने उठाया ऐसा कदम; थर्रा उठा इलाका

Father killed children: केंद्र शासित (UT) दमन और दीव के सिलवासा में एक शख्स ने कथित तौर पर अपने दो दिव्यांग बच्चों की हत्या कर दी और उसके बाद खुद फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी. बच्चों को मारकर खुद दुनिया छोड़कर जाने वाला शख्स अपनी पत्नी के लिए गए एक फैसले से बेहद तनाव में था. जानकारी के मुताबिक युवक की पत्नी कुछ दिन पहले उसे छोड़कर चली गई थी. इसके बाद उसने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. 

नजारा देखकर रूह कांप गई

सिलवासा पुलिस थाने के उपनिरीक्षक अनिल टीके ने बताया कि सुनील भाकरे (56) ने शुक्रवार दोपहर समरवरनी इलाके में अपने किराए के मकान में 18 साल के बेटे जय और 10 साल के बेटे आर्य की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली. पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया, 'प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने पहले अपने दोनों बच्चों को जहर दिया और फिर उनका गला घोंट दिया. भाकरे की पत्नी दो हफ्ते पहले उसे छोड़कर चली गई थी और उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी थी, जिसके कारण उसने यह कठोर कदम उठाया'.

ये भी पढ़ें- बेटे का स्पर्म काउंट था कम, बहू को प्रेग्नेंट करने के लिए ससुर ने पार कर दी हदें

मामले की जांच जारी

परिवार मुंबई के पास रायगढ़ का रहने वाला है और पिछले दो दशकों से सिलवासा में रह रहा था. उन्होंने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है. 

FAQ-

सवालः इस केस में अब क्या स्थिति है?
जवाब: पुलिस के मुताबिक कई एंगल से जांच जारी है.
सवाल: ऐसे मामले किस ओर इशारा करते हैं?
जवाब: ऐसे केस दुर्लभ ही होते हैं क्योंकि ऐसी घटनाओं में मां-बाप ही बेहद खौफनाक कदम उठा लेते हैं.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

murder

;