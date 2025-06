Crime News: अमीर युवकों को अपने जाल में फंसाकर चोरी करती थीं महिलाएं, दमन पुलिस ने गिरोह का किया खुलासा

Crime News: दमन में चोरी के एक अजीबो-गरीब मामले का खुलासा हुआ है. यहां पर घूमने आए एक शख्स से महंगे सामानों की चोरी हुई. पुलिस की जांच में बाद में खुलासा हुआ कि यह चोरी किसी चोर ने नहीं बल्कि शख्स की महिला मित्र ने ही चोरी की. जांच में यह भी पता चला कि चोरी करने के लिए महिलाओं का गिरोह भी चलता है.

दमन टूरिस्ट्स के लिए मशहूर स्पॉट है. खास तौर पर दक्षिण गुजरात से बड़ी संख्या में लोग पार्टी करने के लिए दमन आते हैं. हाल ही में सूरत, गुजरात के रहने वाले एक शख्स तेजस वसावा दमन के होटल में पार्टी करने आए थे और वहां उनके साथ लूट की घटना हुई. उनके सोने के गहने और महंगा मोबाइल चोरी हो गया. पहली नजर में यह एक सामान्य चोरी का मामला लगता है, लेकिन इसमें ट्विस्ट यह है कि यह लूट किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की महिला मित्रों ने ही की थी.

Daman: SP Ketan Bansal says, "On May 19, 2025, we received a complaint from a man who said that he befriended a girl named Riya on Facebook. Later, he met her along with two other girls, and they all traveled from Surat to Daman in his private car. After wandering around, they… pic.twitter.com/S9M4r7v4Qi

