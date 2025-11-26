Advertisement
Crime News: डेटिंग ऐप से लिव-इन तक, दो शहर, दो कत्ल; अनैतिक रिश्तों का 'स्याह चेहरा' उजागर

Crime News in Hindi: डेटिंग ऐप से पार्टनर ढूंढकर उसके साथ संबंध बनाने की चाहत चार्टर्ड अकाउंटेंट युवक को बहुत भारी पड़ी. जब युवक होटल पहुंचा तो वहां पर 20 हजार रुपये की डिमांड रख दी गई, जिसे न देने पर उसका बेदर्दी से कत्ल हो गया.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 26, 2025, 05:47 PM IST
Kolkata Dating App Murder News: देश के दो अलग-अलग हिस्सों से रिश्तों में अविश्वास और लालच से जुड़े दो खौफनाक हत्याकांड सामने आए हैं. जिन्हें सुनकर हर कोई सिहर गया है. कोलकाता में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या होटल के कमरे में कर दी गई, जबकि ठाणे में एक युवती का शव सूटकेस में मिला. दोनों मामलों में आरोपी वही थे, जिन पर पीड़ित भरोसा करते थे. कोलकाता में डेटिंग ऐप ने मुलाकात करवाई तो ठाणे में 5 साल से चल रहे लिव-इन रिलेशनशिप के बाद हत्या कर दी गई. दोनों शहरों में पुलिस इन हत्याओं की जांच कर रही है. लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या पारंपरिक रिश्तों से इतर जाकर बनाए गए रिलेशन क्या वाकई टिकाऊ होते हैं.

यौन संबंध बनाने के लिए मांगे 20 हजार रुपये

पुलिस के मुताबिक, दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके के एक होटल में उनका निर्वस्त्र शव शनिवार को मिला, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई. तहकीकात में पता चला कि मरने वाले का नाम आदर्श लोसाल्का (33) था. वह पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था. जांच में कोमल साहा और ध्रुबा मित्रा के नाम सामने आए. दोनों कपल के रूप में एक-दूसरे के साथ लिव-इन में रहते थे. उन्होंने योजना के तहत डेटिंग ऐप पर आदर्श से जान-पहचान की. इसके बाद यौन संबंध के बदले आदर्श से पैसे वसूलने की योजना बनाई.

डेटिंग ऐप से दोस्ती कर होटल में बुलाया

पुलिस के अनुसार, ऐप पर हुई बातचीत में 2,000 रुपये में साथ बिताने का सौदा तय हुआ था. जब आदर्श होटल पहुंचा तो कमरे में मौजूद दोनों आरोपियों ने अचानक रकम बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी. बताया गया कि आदर्श ने उस वक्त शराब पी रखी थी. आरोपियों की ओर से अचानक रकम बढ़ाने पर उसने देने में अमसर्थता जताई, जिसके बाद दोनों आरोपी भड़क गए.

इसके बाद उन्होंने आदर्श के कपड़ों की तलाशी ली तो उनमें केवल 15 सौ रुपये मिले. इसके बाद उन्होंने डेबिट कार्ड निकालकर आदर्श से उसका पासवर्ड पूछा. जब आदर्श ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो ध्रुबा ने उसे बहुत मारा. इसके बाद दोनों ने मिलकर तौलिये से उसके पैर बांध दिए. फिर बेडशीट से मुंह दबाकर आदर् की हत्या कर दी. 

मर्डर के बाद होटल से हो गए फरार

वारदात के बाद दोनों ने रात ढाई बजे कमरे से निकलकर उसी होटल में दूसरा कमरा लिया. इसके बाद वे मौका पाकर होटल से फरार हो गए. इसके कुछ घंटों बाद जब होटल वालों ने कमरा चेक किया तो वहां पर आदर्श की निर्वस्त्र लाश मिली. होटल वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है. पुलिस उन्हें इससे पहले किए गए अपराधों के बारे में सुराग लगाने में जुटी है. 

लिव-इन पार्टनर ने किया कत्ल

उधर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. वहां पर 22 वर्षीय प्रियंका विश्वकर्मा का शव सोमवार को एक सूटकेस में मिला. मृतका की कलाई पर ‘PVS’ टैटू गुदा हुआ था. इसी सुराग से पुलिस को शव की पहचान करने में मदद मिली. 

तीन दिनों तक लंबी जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने 50 वर्षीय विनोद श्रीनिवास विश्वकर्मा को पकड़ा, जो प्रियंका के साथ पिछले पांच साल से लिव-इन में रह रहा था. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि 21 नवंबर की रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने गला घोंटकर हत्या कर दी. 

रिलेशनशिप में संभलकर बढ़ाएं कदम 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मर्डर के अगले दिन तक शव घर में रखा रहा. इसके बाद जब शव में से बदबू फैलने लगी तो उसने उसे सूटकेस में भरकर पुल से नीचे फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी को हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. उससे इस मामले में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है. 

कोलकाता और ठाणे की इन 2 घटनाओं से रिलेशनशिप में रहने वालों की चिंता बढ़ा दी है. इससे पता चलता है कि अनजान लोगों के साथ संबंध कभी-कभी जानलेवा भी हो सकते हैं. इन घटनाओं में भी जहां एक तरफ डेटिंग ऐप ने सीए को मौत की ओर धकेला, वहीं लिव-इन में बिताए वर्षों का साथ भी एक पल में खत्म हो गया. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Crime news in Hindi

Trending news

