दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी

Delhi blast: दिल्ली में धमाके के बाद कई राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है. इसमें बिहार से लेकर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और केरल पुलिस प्रमुख रावदा आजाद चंद्रशेखर की तरफ से राज्य में कड़ी सुरक्षा के निर्देश दे दिए हैं. वहीं सोमवार सुबह फरीदाबाद से गिरफ्तार किए डॉक्टर के पास विस्फोटक पदार्थ पाया गया था, जिसको देखते हुए हरियाणा को भी हाई अलर्ट पर रखा है. 

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:20 PM IST
High Alert: दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में जहां-जहां सीआईएसएफ की तैनाती है वहां पर अलर्ट जारी कर दिया है. तो वहीं कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों ने गश्त बढ़ा दी है. दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. देश की राजधानी में सोमवार देर शाम को हुए धमाके के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है. जिसमें दिल्ली के संवेदनशील इलाकों को सील कर दिया है. दिल्ली के चावड़ी बाजार और चांदनी चौक इलाके में सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं.

दिल्ली-एनसीआर में हाई अलर्ट
दिल्ली पुलिस की तरफ से ब्लास्ट को चलती हुई कार में बताया है, जिसमें तीन लोग सवार थे. धमाके के बाद दिल्ली के अलावा, मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा गाजियाबाद में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. दिल्ली ब्लास्ट की एनआईए आतंकी एंगल से जांच कर रही है. ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा के गुरुग्राम का बताया जा रहा है, जिसका मालिक मोहम्मद नदीम है. इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने मोहम्मद सलमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है जो गाड़ी का पुराना मालिक है.वहीं, धमाके में घायलों से मिलने के लिए गृहमंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे.

केरल से कश्मीर तक अलर्ट

दिल्ली में धमाके के बाद कई राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है. इसमें बिहार से लेकर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और केरल पुलिस प्रमुख रावदा आजाद चंद्रशेखर की तरफ से राज्य में कड़ी सुरक्षा के निर्देश दे दिए हैं. वहीं सोमवार सुबह फरीदाबाद से गिरफ्तार किए डॉक्टर के पास विस्फोटक पदार्थ पाया गया था, जिसको देखते हुए हरियाणा को भी हाई अलर्ट पर रखा है. इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रमुख राजीव कृष्ण से पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखने और गहन जांच के आदेश दिए हैं.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

