लालबागचा शोभायात्रा से वैष्णो देवी तक! धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार; मिले 45 महंगे फोन
लालबागचा शोभायात्रा से वैष्णो देवी तक! धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार; मिले 45 महंगे फोन

Crime News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है. एजेंसी ने चार शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 45 महंगे फोन भी बरामद किए गए हैं.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 12, 2025, 05:39 PM IST
लालबागचा शोभायात्रा से वैष्णो देवी तक! धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार; मिले 45 महंगे फोन

Crime News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो धार्मिक आयोजनों और शोभायात्राओं में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. पुलिस ने गिरोह के चार शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से  'लालबागचा राजा' की शोभायात्रा और मुंबई के अन्य विसर्जन स्थलों से हाल ही में चोरी किए 45 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. चोरी किए गए फोन ये आरोपी नेपाल भेजे जाने वाले थे.

पुलिस के मुताबिक, गिरोह का तरीका बेहद चालाकी भरा था. ये आरोपी देशभर के धार्मिक आयोजनों , धार्मिक स्थलों और भारी भीड़ वाले इलाके को निशाना बनाते थे. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मुंबई के 'लालबागचा राजा' की शोभायात्रा, मुंबई में अन्य गणपति विसर्जन स्थलों के अलावा कटरा स्थित वैष्णो देवी यात्रा में भी चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं. भीड़ का फायदा उठाकर यह लोग मोबाइल फोन उड़ा लेते और फिर उन्हें नेपाल सप्लाई करते थे.

 मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग: हरिद्वार एक्सप्रेस  

पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि ये गिरोह मुंबई से चोरी के मोबाइल लेकर दिल्ली लौट रहा है. मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर आरोपियों को हरिद्वार एक्सप्रेस से यात्रा करते हुए चिन्हित किया गया. मथुरा स्टेशन से ट्रेन में चढ़कर पुलिस टीम ने संदिग्धों पर नजर रखी. हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर चारों को दबोच लिया गया. तलाशी में कुल 45 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए.

सरगना समेत गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि 49 साल का गिरोह का सरगना मोहम्मद शकील, 13–14 सालों से मोबाइल चोरी में सक्रिय और वैष्णो देवी, अजमेर, प्रयागराज और मुंबई में चोरी कर चुका है. चोरी के फोन नेपाल सप्लाई करता था.  इसके गिरोह के सदस्य मोहम्मद शफीक , शम्शुल हसन और दिलशाद इसके गिरोह के सदस्य है जिन्हें क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

crime newsCrime Branch

