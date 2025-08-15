15.50 लाख देने के बावजूद नहीं मिला घर, उल्टा Disturbed Areas Act की मिली धमकी, मारपीट के बाद 17 साल की बच्ची ने दी जान
Hindi Newscrime

15.50 लाख देने के बावजूद नहीं मिला घर, उल्टा Disturbed Areas Act की मिली धमकी, मारपीट के बाद 17 साल की बच्ची ने दी जान

Ahmedabad Crime News: अहमदाबाद में एक 17 वर्ष की बच्ची ने खुदकुशी कर ली है. बताया जा रहा है कि उसके परिवार के साथ पड़ोसी ने मारपीट की थी. जबकि उन्होंने पड़ोस वाला घर खरीद लिया था.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 15, 2025, 04:47 PM IST
Ahmedbad Suicide Case: अहमदाबाद में एक 17 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली है. लड़की का नाम सानिया अंसारी बताया जा रहा है. सानिया के परिवार का कहना है कि उसकी मौत से दो दिन पहले पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ था. जिसमें करीब 10 लोगों ने सानिया, उसकी मां भाई और बहन को बुरी तरह पीटा था. इस लड़ाई के दौरान सानिया के भी बुरी तरह पीटा गया था, उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी थे.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक परिवार ने बताया कि अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपने पड़ोसी का घर साढ़े 15 लाख रुपये में खरीदा था. हालांकि इस घर बेचने वाली महिला के पति का देहांत हो गया. जिसकी वजह से उन्होंने 40 दिन रुकने के लिए कहा. 40 दिन गुजर जाने के बाद महिला ने घर की चाबियां सानिया की मां के हवाले कर दीं और खुद अपने बड़े बेटे के पास रहने चली गई.

पूरे परिवार को पीटा

हालांकि जिस महिला ने घर बेचा था उसका छोटा बेटा यह घर छोड़ने को राजी नहीं था. उसने घर की पहली मंजिल पर अपना कब्जा जमा रखा था. महिला के छोटे बेटे का कहना था कि उसका उसकी मां के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. सानिया की बड़ी बहन ने बताया कि 7 अगस्त की रात करीब 10 लोग घर पर आए और उनकी मां, बहन, भाई को बुरी तरह पीटा. इस दौरान उन्होंने सानिया को घसीटा और बुरी तरह लात घूंसे भी मारे.

यह भी पढ़ें: शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

कानूनी कार्रवाई की धमकी देता था महिला के बेटा

परिवार का यह भी कहना है कि महिला बेटा Disturbed Areas Act के तहत कार्रवाई कर देगा. क्योंकि उन्होंने दूसरे धर्म के व्यक्ति से घर खरीदा है. (Disturbed Areas Act गुजरात में उन इलाकों में लागू होता है, जहां सांप्रदायिक हिंसा या तनाव का इतिहास हो. यह अलग-अलग धर्म के लोगों के बीच सीधे संपत्ति बेचने पर रोक लगाता है, जब तक कलेक्टर यह प्रमाणित न करे कि सौदा दोनों पक्षों की स्वेच्छा से हुआ है.)

कमिश्नर के दखल के बाद दर्ज हुई FIR

परिवार का कहना है कि पुलिस ने हमें अभी तक FIR की कॉपी नहीं दी है. उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि हमने उन्हें CCTV फुटेज और सुसाइड नोट दिया उसके बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की. सोमवार को जब परिवार ने कमिश्नर जीएस मलिक से मुलाकात की और जब उन्होंने मामले में दखल दिया तो 12.15 बजे FIR दर्ज की गई. इस FIR में घर बेचने वाली महिला और उसके बेटे का नाम भी शामिल है.

FIR में देरी क्यों हुई?

FIR दर्ज करने में देरी के बारे में इंस्पेक्टर राणा ने कहा,'हमें सुसाइड नोट अगले दिन मिला, हमें लगा यह नकली हो सकता है, क्योंकि इसमें हिंदी के शब्द अंग्रेजी में लिखे थे. इसलिए हमने इसे फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) भेजा और रिपोर्ट का इंतजार किया.' हमले के बारे में पूछने पर इंस्पेक्टर राणा ने कहा,'उस मामले में अलग FIR दर्ज की गई है. हमने चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है.'

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन जब कभी गहन हताशा, निराशा या डिप्रेशन महसूस करें, तो सरकार की हेल्पलाइन 9152987821 पर संपर्क करें.

