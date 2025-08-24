रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़; आखिर कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा शिकायत करने वाला
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़; आखिर कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा शिकायत करने वाला

Dharmasthala mass burial case: कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर में लगे रेप, हत्या और कब्र बनाने के आरोप फर्जी पाए गए. शिकायतकर्ता सी एन चिन्नैया गिरफ्तार हुआ. जांच में बयानों में विरोधाभास मिले. मंदिर परिवार और नेता राहत में हैं. राजनीतिक विवाद और सोशल मीडिया में बहस जारी है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 24, 2025, 09:48 AM IST
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़; आखिर कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा शिकायत करने वाला

Karnataka News: र्नाटक के धर्मस्थल मंदिर में पिछले कई सालों से लगे रेप, हत्या और कब्र बनाने के आरोप अब झूठे साबित हो गए हैं. जिसने ये शिकायत की थी, वह पहले मंदिर में सफाईकर्मी रहा, लेकिन पुलिस की जांच में वह फंस गया. SIT ने उसे गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां उसे 10 दिन की हिरासत में भेजा गया. जांच में उसके बयानों और दस्तावेज़ों में कई विरोधाभास मिले, जिससे सारी कहानी फर्जी साबित हुई. इस गिरफ्तारी के बाद मंदिर परिवार और लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जांच अभी भी जारी है 

आरोप और गिरफ्तारी का सिलसिला

SIT की जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता के कई बयानों और दस्तावेज़ों में असंगतियां थीं. शिकायतकर्ता का नाम सी एन चिन्नैया बताया गया है. उसे कई घंटे पूछताछ के बाद मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया. अदालत में पेश करने के बाद SIT ने आगे की जांच के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत मांगी, जिसे मंजूर किया गया.

झूठे आरोपों का खुलासा

सुजाता भट्ट ने खुलासा किया कि उन्होंने 2003 में अपनी बेटी अनन्या भट के खोने की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी. दरअसल, उनके पास उस नाम की कोई बेटी ही नहीं थी. यह झूठा आरोप उन्होंने संपत्ति के विवाद के चलते दबाव में बनाया था. SIT ने अब तक 17 जगहों की खुदाई की, जिसमें केवल दो स्थानों पर मानव अवशेष पाए गए.

मंदिर परिवार और नेताओं की प्रतिक्रिया

धर्मस्थल के धर्माधिकारी डी वीरेंद्र हेगड़े और उनके समर्थकों का कहना है कि आरोपों के पीछे एक बड़ी साजिश हैय हेगड़े ने गिरफ्तारी का स्वागत किया और कहा कि अब सच सामने आने लगा है. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने कहा कि सरकार दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी और SIT निष्पक्ष जांच कर रहा है.

राजनीतिक और सोशल मीडिया विवाद

बीजेपी नेताओं ने मामले को NIA के हवाले करने की मांग की और अंतरराष्ट्रीय साजिश की बात कही. विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस मामले में धार्मिक रूपांतरण का कोण भी हो सकता है. वहीं, यूट्यूबर M D Sameer को भी SIT ने नोटिस जारी किया है. उन्हें जांच में सहयोग करने और भड़काऊ बयान न देने की हिदायत दी गई है.

Dharmasthala Mass Burial Case

;