लेक्चरर के तंज से टूटी मेडिकल छात्रा, एक दिन की छुट्टी पर मिली ऐसी सजा कि चली गई जान; इंसाफ मांग रही मां

Hindi Newscrimeलेक्चरर के तंज से टूटी मेडिकल छात्रा, एक दिन की छुट्टी पर मिली ऐसी सजा कि चली गई जान; इंसाफ मांग रही मां

Bengaluru Crime News in Hindi: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लेक्चरर के उत्पीड़न से कथित रूप से परेशान होकर मेडिकल की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली. मृतका की मां ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:16 PM IST
Bengaluru Crime News in Hindi:  बेंगलुरू के कॉलेज में उत्पीड़न के चलते एक महिला मेडिकल छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. यह घटना शुक्रवार को शहर के बाहरी इलाके अनेकल के पास चंदपुरा में हुई. मृतक की पहचान 23 वर्षीय यशस्विनी के रूप में हुई है. यशस्विनी बेंगलुरु के बोम्मनहल्ली क्षेत्र में स्थित एक निजी डेंटल कॉलेज में तीसरे वर्ष की छात्रा थी. उसके माता-पिता का आरोप है कि आंखों की समस्या के कारण एक दिन अनुपस्थित रहने पर उसे कक्षा में अपमानित और परेशान किया गया.

लेक्चरर के तंज कसकर किया अपमान!

पुलिस के अनुसार, यशस्विनी ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी विभाग में पढ़ रही थी. आंखों में दर्द के कारण वह 7 जनवरी को कक्षा में नहीं आई थी. अगले दिन जब वह कॉलेज लौटी, तो लेक्चरर ने कथित तौर पर उसके द्वारा इस्तेमाल की गई आई ड्रॉप्स के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए उसका अपमान किया. 

उससे पूछा कि उसने कितनी बूंदें डाली हैं और क्या उसने पूरी बोतल आंख में डाल दी है. यह भी आरोप है कि यशस्विनी को सेमिनार प्रस्तुति देने की अनुमति नहीं दी गई. साथ ही उन्हें रेडियोलॉजी से संबंधित किसी मामले को संभालने की इजाजत से भी रोक दिया गया.

क्या उनके बच्चे नहीं हैं?- मां

मृतक की मां परिमाला ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को एक दिन अनुपस्थित रहने पर अपमानित किया गया. यह तब हुआ, जब उसकी आंख में चोट लग गई थी और उसने परिवार को भी इसकी जानकारी दी थी. इसके बावजूद पूरी कक्षा के सामने उसकी आंखों की समस्या को लेकर उसका अपमान किया गया. 

मां ने पूछा कि क्या उनके बच्चे नहीं हैं? लेक्चरर और कॉलेज प्रबंधन ने मेरी बेटी का अपमान किया. जिसके बाद उसने पीड़ा में यह चरम कदम उठा लिया.उन्होंने अपनी बेटी का कथित रूप से अपमान करने वाले लेक्चरर और कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. 

'अब मैं अपना दुख किसके साथ बांटूं?'

अपनी बेटी की मौत से बदहवास मां परिमाला ने कहा कि मेरी बेटी पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती थी और एक घंटा भी बर्बाद नहीं करती थी. इसके बावजूद एक लेक्चरर पूरी कक्षा के सामने उसका अपमान कैसे कर सकता है? अगर वह अनुपस्थित थी, तो उन्हें अभिभावकों को बुलाना चाहिए था. वे मेरे बच्चे को कैसे निशाना बना सकते हैं?

उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी एक मेहनती और उच्च श्रेणी की छात्रा थी. वह संवेदनशील थी और उसे डर था कि कहीं उसके नंबर कम न आ जाएं, जिससे मुझे बहुत दुख होगा. लेकिन इस तरह के अपमान ने उसे बहुत गहरा आघात पहुंचाया है. रोते हुए मां ने कहा, वह मेरी इकलौती बेटी थी. अब मैं अपना दुख किसके साथ बांटूं? किसी और बच्चे को इस तरह के अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए. पीड़ित पैरंट्स की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

(एजेंसी आईएएनएस)

