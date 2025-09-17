DNA: दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें पूरा मामला

Delhi Fatehpur Beri police attack: देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस पर हमला होने की घटना ने हर किसी को चौंका दिया है. फतेहपुर बेरी इलाके में कुछ बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया. सवाल उठता है कि जहां पुलिस भी सुरक्षित नहीं, वहां आम नागरिक की सुरक्षा कौन करेगा.
Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में अब वो हालात दिख रहे हैं, जहां खुद पुलिसवालों की सुरक्षा भी खतरे में है. फतेहपुर बेरी इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग पुलिस पर हमला करते नजर आ रहे हैं. खाकी पहनने वाले जवानों को डराया, धमकाया और दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया. सवाल उठता है कि अगर कानून की रक्षा करने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? यही वजह है कि यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है.
पुलिस का ऑपरेशन और पहली टक्कर
दरअसल, फतेहपुर बेरी में पुलिस ने आजम नाम के अपराधी को पकड़ने के लिए दबिश दी थी. उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट था. चार पुलिसकर्मी उसे पकड़ने में कामयाब हुए, लेकिन तभी लाल टीशर्ट पहने एक युवक और कुछ महिलाएं पुलिस से खींचातानी करने लगीं. करीब 20 से 25 सेकंड तक रस्साकशी चली. अंत में पुलिस ने आरोपी को पुलिसवैन में बैठा लिया, लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ गए. इसी क्षण से पुलिस पर हमले की पूरी कहानी शुरू हो गई.
ईंट और डंडों से हमला
वीडियो में आगे दिखा कि लाल टीशर्ट वाला युवक हाथ में ईंट लेकर पीसीआर वैन के शीशे पर वार करता है. इसके बाद वह पास खड़ी काली रंग की कार का शीशा तोड़ता है. हमले के बीच आरोपी आजम पुलिसवाले को धक्का देकर वैन से भाग जाता है. उसके साथियों ने डंडों से पुलिस पर हमला किया. कुछ सेकंड में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से छूटकर फरार हो जाता है. पूरी घटना में पुलिस असहाय दिखाई दी और अपराधी मौके से भागने में सफल हो गए.
पुलिसकर्मी घायल, आरोपियों की तलाश
इस हमले में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ महिलाओं ने पुलिसवालों को दांतों से काट भी दिया. पुलिस अब इस घटना में शामिल सभी आरोपियों की तलाश कर रही है. वीडियो देखकर लोगों में डर और गुस्सा दोनों हैं. सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस की ताकत कम हो गई है, या अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है. यह घटना दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है. पुलिस जल्द कार्रवाई की बात कह रही है.