सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया जबरदस्ती रेप, बाद में पूछा- पिल्स चाहिए क्या?

Bengaluru Student Raped Inside Campus: दक्षिण बेंगलुरु के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में 21 साल की छात्रा के साथ कैंपस के मेल वॉशरूम में रेप का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. आरोपी जीवान गौड़ा को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जिसके बाद अब इस मामले में बवाल मचा है. जानें पूरी बात. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 17, 2025, 11:54 AM IST
Bengaluru Student Raped: बेंगलुरु के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में 21 साल की छात्रा के साथ कैंपस के पुरुष शौचालय में बलात्कार हुआ.आरोपी जीवान गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया.उसने पीड़िता को बुलाकर जबरदस्ती की और बाद में पूछा कि पिल्स चाहिए क्या? यह घटना 10 अक्टूबर को हुई, जबकि पीड़िता ने 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई है.

क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट में छपी खबर की माने तो पुलिस के इस मामले में बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक-दूसरे को जानते थे. आरोपी का नाम जीवान गौड़ा है जो छठे सेमेस्टर का छात्र है, कई विषयों में फेल होने की वजह से वह पीछे रह गया, जबकि पीड़िता सातवें सेमेस्टर में है.

जबरदस्ती चूमने की कोशिश
प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, घटना वाले दिन गौड़ा ने पीड़िता को कुछ सामान देने के बहाने बुलाया. लंच ब्रेक में उसने कई बार फोन करके पीड़िता को आर्किटेक्चर ब्लॉक की सातवीं मंजिल पर आने को कहा. वहां पहुंचने पर उसने जबरदस्ती चूमने की कोशिश की. जब पीड़िता लिफ्ट से जाने लगी, तो गौड़ा ने उसका पीछा किया और छठी मंजिल पर पुरुष शौचालय में खींचकर बलात्कार किया.

“पिल्स चाहिए क्या?”
घटना के दौरान पीड़िता का फोन बजा तो गौड़ा ने उसे छीन लिया और शौचालय का दरवाजा बंद कर दिया. यह घटना दोपहर 1:30 से 1:50 के बीच हुई. बाद में गौड़ा ने पीड़िता को फोन करके पूछा, “पिल्स चाहिए क्या?”

पीड़िता ने क्यों की देरी?
पीड़िता ने शुरुआत में डर और सदमे की वजह से शिकायत दर्ज करने में हिचकिचाहट दिखाई. उसने अपने दो दोस्तों को घटना के बारे में बताया और बाद में माता-पिता के साथ हनुमंथनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने गुरुवार को घटनास्थल की जांच की है.

सबूतों की कमी?
पुलिस के अनुसार, जिस मंजिल पर घटना हुई, वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिससे सबूत जुटाने में मुश्किल हो सकती है. हालांकि, फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है.

राजनीतिक बवाल
इस घटना ने कर्नाटक में कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. विपक्षी नेता आर. अशोक (BJP) ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “कर्नाटक में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. चार महीनों में 979 यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, जिनमें बेंगलुरु में 114 मामले हैं.” उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को पत्र लिखकर जांच की मांग की है. कॉलेज प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इस घटना ने छात्रों और अभिभावकों में डर और आक्रोश पैदा कर दिया है.

