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हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में डॉक्टर की हत्या, घर में थे सिर्फ 3 लोग... फिर कातिल कौन? रिश्तेदारों के पहुंचने पर खुला राज

Crime News in Hindi: कर्नाटक के हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में डॉक्टर की हत्या कर दी गई. हैरानी की बात ये है कि घटना के वक्त घर में सिर्फ 3 लोग थे, जिनमें से एक मारा गया. सवाल उठता है कि फिर कातिल कौन है? जब रिश्तेदार घर पहुंचे तो हत्या का ये राज सामने आया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 16, 2026, 05:08 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:08 AM IST
हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में डॉक्टर की हत्या, घर में थे सिर्फ 3 लोग... फिर कातिल कौन? रिश्तेदारों के पहुंचने पर खुला राज

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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