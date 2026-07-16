/हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में डॉक्टर की हत्या, घर में थे सिर्फ 3 लोग... फिर कातिल कौन? रिश्तेदारों के पहुंचने पर खुला राज

Dharwad Doctor Murder News: कर्नाटक के धारवाड़ में 45 साल के डॉक्टर की घर के अंदर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. वहीं 8 साल के बेटे को चाकू मारकर घायल कर दिया गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. हैरत की बात ये है कि घटना के समय घर में पति, पत्नी और बेटा ही मौजूद थे, जिसमें से 2 पर हमले हुए. पुलिस ने शक के आधार पर डॉक्टर पत्नी को हिरासत में लिया है, जहां पर वह अजीबोगरीब बयान दे रही है.