/हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में डॉक्टर की हत्या, घर में थे सिर्फ 3 लोग... फिर कातिल कौन? रिश्तेदारों के पहुंचने पर खुला राज

Dharwad Doctor Murder News: कर्नाटक के धारवाड़ में 45 साल के डॉक्टर की घर के अंदर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. वहीं 8 साल के बेटे को चाकू मारकर घायल कर दिया गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. हैरत की बात ये है कि घटना के समय घर में पति, पत्नी और बेटा ही मौजूद थे, जिसमें से 2 पर हमले हुए. पुलिस ने शक के आधार पर डॉक्टर पत्नी को हिरासत में लिया है, जहां पर वह अजीबोगरीब बयान दे रही है.
हुबली-धारवाड़ के पुलिस आयुक्त एन. शशिकुमार ने बताया कि झारवाड़ में डॉ. किरण होनन्नवर (45 वर्ष) अपने परिवार के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे. वे चिरायु अस्पताल में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे. उनकी पत्नी डॉ. प्रियंका एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं.
कमिश्नर ने बताया कि डॉक्टर दंपति जिस अपार्टमेंट में रहते थे, वह अत्यधिक सुरक्षित आवासीय कॉम्प्लेक्स है. शुरुआती जांच से पता चला है कि घटना के समय घर में केवल तीन लोग पति, पत्नी और बच्चा मौजूद थे और वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं घुसा था.
उन्होंने बताया कि इस घटना का पता तब चला, जब डॉ. किरण के रिश्तेदार बार-बार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे. उनसे बात न होने पर रिश्तेदार ने पत्नी डॉक्टर प्रियंका को कॉल किया तो वह अजीब-अजीब बहाने बनाने लगी. पहले उसने बताया कि वे आराम कर रहे हैं और बाद में कहा कि वे बाहर गए हैं.
जब शाम तक उनसे संपर्क नहीं हो सका, तो परिवार के सदस्य अपार्टमेंट पहुंचे. उन्होंने फ्लैट के अंदर कमरे में डॉ. किरण होनन्नवर से खून से सनी हालत में मृत पाया. जबकि बेटा भी चाकू लगने की वजह से लहूलुहान था. वह दूसरे कमरे में पड़ा था और उसकी सांसें चल रही थी. इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया.
रिश्तेदारों ने इस हत्या के लिए पत्नी डॉ. प्रियंका को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि प्रियंका ने योजना बनाकर अपने पति को मारा है. पुलिस कमिश्नर ने इस हत्याकांड पर सब-अर्बन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
शक के आधार पर पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. फिलहाल वह सदमे की स्थिति में है और अजीब-अजीब बयान दे रही है. उन्होंने अंदेशा जताया कि यह घटना घरेलू विवाद से उत्पन्न हुई हो सकती है. हालांकि, अभी तक घटना का सटीक मकसद पता नहीं चल पाया है. इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा.