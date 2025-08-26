देश में दुष्कर्म हत्याओं से 25 गुना ज्यादा हैं दहेज हत्याएं, 29 प्रतिशत महिलाएं करती हैं यौन हिंसा का सामना
देश में दुष्कर्म हत्याओं से 25 गुना ज्यादा हैं दहेज हत्याएं, 29 प्रतिशत महिलाएं करती हैं यौन हिंसा का सामना

Dowry Cases In India: निक्की भाटी हत्याकांड ने एक बार फिर देश में दहेज हत्याओं के मामलों को उजागर कर दिया है. चिंता की बात ये है कि इसके मामले भी कम देखने को मिलते हैं. 

Aug 26, 2025
देश में दुष्कर्म हत्याओं से 25 गुना ज्यादा हैं दहेज हत्याएं, 29 प्रतिशत महिलाएं करती हैं यौन हिंसा का सामना

Dowry Deaths In India: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों 28 साल की निक्की भाटी की मौत ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है. देश में आज भी कई परिवारों की बहू-बेटियों को अपने घर में हिंसा झेलनी पड़ती है. दहेज हत्याएं भी इसी हिंसा का ही एक हिस्सा है. गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ( NCRB) के साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दहेज हत्या के कारण 6,516 महिलाओं की मौत हुई है. यह उस साल देश में दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के बाद मारी गई महिलाओं की संख्या से 25 गुना ज्यादा है.  

NCRB का डाटा 
1961 के दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज हत्याओं की संख्या में कम रिपोर्टिंग भी देखी गई है. साल 2022 की NCRB रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के तहत दर्ज मामलों में केवल 13,641 महिलाएं ही इससे पीड़ित थीं. अगर यही दहेज उत्पीड़न का पूरा आंकड़ा है तो इसका साफ अर्थ होगा कि दहेज के लिए प्रताड़ित महिलाओं में से एक-तिहाई की मौत हो जाती है. आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अधिकतकर महिलाएं दहेज विरोधी कानून के तहत तब तक मदद नहीं लेतीं जब तक निक्की भाटी जैसे मामले की नौबत न आ जाए. NFHS के साल 2019-21 के आंकड़ों के मुताबिक 18-49 साल की 29 फीसदी महिलाओं को अपने पति से शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा था. 

ये भी पढ़ें- यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ है जब....,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बड़ा बयान

दहेज हत्या के 60,577 लंबित मामले 
NCRB के मुताबिक साल 2022 के आखिर तक अदालतों में दहेज हत्या के 60,577 मामले लंबित थे. इनमें से 54,416 मामले साल 2022 से पहले के थे. वहीं साल 2022 में जिन 3,689 मामलों में सुनवाई पूरी हुई उनमें केवल 33 प्रतिशत महिलाएं ही दोषसिद्धि साबित हुई हैं. इस साल सुनवाई के लिए भेजे गए 6,161 मामलों में से केवल 99 में ही दोषसिद्धि हुई. इसका अर्थ है कि निक्की भाटी के मामले में एक साल के अंदर दोषसिद्धि साबित होने की संभावना 2 प्रतिशत से भी कम है.    

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री पद को शामिल किया... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात 

दहेज बनी चुनौती 
साल 2010 की किताब 'भारत में मानव विकास: परिवर्तन में एक समाज के लिए चुनौतियां' के मुताबिक दूल्हे के परिवार की तुलना में दुल्हन के परिवार के लिए औसत शादी का खर्च 1.5 गुना ज्यादा था. 24 फीसदी परिवारों ने बताया कि उन्होंने दहेज के रूप में एक टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार या मोटरसाइकिल जैसी चीजें दी. सर्वे में 29 फीसदी लोगों ने बताया कि अगर महिला या उसका परिवार मनमुताबिक दहेज नहीं देता है तो उसे पीटना आम बात है. दहेज या अन्य कारणों से महिलाओं को जिन हिंसा का सामना करना पड़ता है वह बेहद चिंताजनक है.  

FAQ  
दहेज हत्या क्या है? 
दहेज हत्या तब होती है जब एक महिला को दहेज की मांग के कारण मारा जाता है या उसकी मौत हो जाती है. 

दहेज उत्पीड़न की वास्तविक संख्या क्या है? 
दहेज निषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में केवल 13,641 महिलाएं पीड़ित थीं, लेकिन वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है. 

हेज हत्या के मामलों में दोषसिद्धि की दर क्या है? 
2022 में जिन 3,689 मामलों में सुनवाई पूरी हुई, उनमें केवल 33% महिलाओं को ही दोषसिद्धि साबित हुई. 

दहेज हत्या के मामलों में क्या चुनौतियां हैं?
दहेज हत्या के मामलों में लंबी सुनवाई, कम दोषसिद्धि दर, और सामाजिक दबाव जैसी चुनौतियां हैं.  

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

dowry cases

;