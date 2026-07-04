/ट्राउजर में 6 करोड़ का गोल्ड छिपाकर घूम रही थी महिला, मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने धर दबोचा

वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, DRI ने तस्करी का लगभग 9 किलो विदेशी सोना, 42 किलो चांदी, करीब 8.15 करोड़ रुपये की फॉरेन करेंसी और 26.67 लाख रुपये की इंडियन करेंसी जब्त की है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े जाने का जोखिम कम करने के लिए सिंडिकेट ने कैरियर की आवाजाही को अलग-अलग समय पर रखा था. बयान में कहा गया है कि वे दिल्ली के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में सोना पिघलाने की एक फैसिलिटी चलाते थे.