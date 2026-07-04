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ट्राउजर में 6 करोड़ का गोल्ड छिपाकर घूम रही थी महिला, मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने धर दबोचा


Gold Smuggling Case: महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला के पास से गोल्ड के 4 बार मिले. इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है. महिला ने गोल्ड को ट्राउजर के अंदर छिपाकर रखा था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 04, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:34 PM IST
ट्राउजर में 6 करोड़ का गोल्ड छिपाकर घूम रही थी महिला, मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने धर दबोचा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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