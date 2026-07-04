/ट्राउजर में 6 करोड़ का गोल्ड छिपाकर घूम रही थी महिला, मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने धर दबोचा

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी मिलने पर दुबई से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची एक महिला यात्री को रोका.
महिला के सामान की बारीकी से जांच करने और तलाशी लेने के दौरान DRI अधिकारियों को विदेशी मार्क वाले गोल्ड के 4 बार मिले. इनका वजन 4,000 ग्राम था.
अधिकारियों ने बताया कि यह सोना कथित तौर पर यात्री की ट्राउजर के अंदर छिपाकर रखा गया था. जब्त किए गए इस सामान की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये है. यात्री को कस्टम्स एक्ट, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में स्मगलिंग तस्करी के बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है.
बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई 2026 को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अधिकारियों ने दिल्ली के एक और गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था. यह सिंडिकेट अलग-अलग ट्रेनों से कई कैरियर के जरिए नॉर्थ-ईस्ट इलाके से दिल्ली तक विदेशी मूल का सोना तस्करी करता था.
वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, DRI ने तस्करी का लगभग 9 किलो विदेशी सोना, 42 किलो चांदी, करीब 8.15 करोड़ रुपये की फॉरेन करेंसी और 26.67 लाख रुपये की इंडियन करेंसी जब्त की है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े जाने का जोखिम कम करने के लिए सिंडिकेट ने कैरियर की आवाजाही को अलग-अलग समय पर रखा था. बयान में कहा गया है कि वे दिल्ली के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में सोना पिघलाने की एक फैसिलिटी चलाते थे.