'दृश्यम' मूवी के स्टाइल में वाइफ का मर्डर, अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में शव को दफनाया, अवैध संबंध का था शक

केरल में पति और पत्नी के झगड़ा दर्दनाक अंजाम तक पहुंच गया. हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर कर दिया और लाश को झिपाने के लिए फिल्मी स्टाइल का सहारा लिया गया.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:00 AM IST
Drishyam Movie style murder in Kerala: अजय देवगन की 'दृश्यम' मूवी आपने जरूर देखी होगी जिसमें कत्ल के बाद कैसे लाश को छिपाया गया था. वैसा ही कुछ साउथ इंडिया में देखने को मिला. केरल पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पत्नी की हत्या करने और शव को एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान के पास छिपाने का आरोप है. 31 साल के आरोपी सोनी एसके (Soni SK) को अयार कुन्नम पुलिस (Ayarkunnam Police) ने बीते रविवार को एर्नाकुलम साउथ रेलवे स्टेशन से उस वक्त हिरासत में लिया, जब वह भागने की कोशिश कर रहा था.

मर्डर की वजह
महिला की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद (Murshidabad) की रहने वाली 28 साल की अल्पना खातून (Alpana Khathoon) के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या बेवफाई के शक में की गई थी. ये दंपति पिछले दो सालों से अपने दो बच्चों के साथ अयार कुन्नम के अमायनूर (Amayannoor) में एक किराए के मकान में रह रहा था. कंस्ट्रक्शन मजदूर सोनी को कथित तौर पर अल्पना पर एक दूसरे प्रवासी मजदूर, प्रकाश, के साथ अवैध संबंध होने का शक था.

तीखी बहस के बाद हमला
बार-बार झगड़े और आपत्तियों के बावजूद अल्पना कथित तौर पर प्रकाश के संपर्क में थी. यहां तक कि वो अपने परिवार को छोड़कर कुछ समय के लिए प्रकाश के साथ रहने चली गई. 14 अक्टूबर को सोनी कथित तौर पर सुबह तकरीबन 6:15 बजे अल्पना को एलाप्पनी स्थित एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया. सुबह तकरीबन 7:30 बजे दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके दौरान सोनी ने कथित तौर पर अल्पना पर हमला किया.

गड्ढा खोदकर शव को दफनाया
आरोपी ने उसका गला घोंट दिया और रॉड से वार करके उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर शव को उसमें छिपा दिया. 3 दिन बाद सोनी ने खुद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि अल्पना बाजार गई थी और वापस नहीं लौटी. हालांकि, घटना वाली सुबह दंपति को कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाते हुए दिखाने वाले सीसीटीवी फुटेज ने घटना का सच सामने दिया.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
पुलिस ने जब सख्ती की तो आरोपी 18 अक्टूबर को अपने बच्चों के साथ लापता हो गया. मोबाइल फोन ट्रेस के जरिए जांचकर्ता एर्नाकुलम साउथ रेलवे स्टेशन (Ernakulam South Railway Station) पहुंचे, जहां सब-इंस्पेक्टर साजू टी. लुकोस के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

