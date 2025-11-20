बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की इतनी पिटाई कि निकल गई जान

Bengal Crime News: नशा इतनी बुरी लत है कि वो इंसान को हैवान बना देता है. पश्चिम बंगाल के आसन सोल में ये कहावत एकदम चरितार्थ हुई जब एक नशेड़ी बेटे ने पैसों के लिए अपनी ही मां की इतनी बुरी तरह से पिटाई कर दी कि उनकी मौत हो गई. इस पीड़ित महिला की पहचान सुशीला सिन्हा के रूप में हुई जिसके छोटे बेटे विशाल सिन्हा ने इस और आरोपी की पहचान उसके छोटे बेटे विशाल सिन्हा के रूप में हुई है. सुशीला अपने छोटे बेटे विशाल के साथ कुल्टी मोहल्ले में रहती थी. मां आजीविका चलाने के लिए एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती थी. वहीं इस महिला का बड़ा बेटा जो मुंबई में काम करता था वो मां की मदद भी पैसों से करता था.

पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में आसनसोल से जिले में हुई इस ह्रदय विदारक घटना को सुनकर हर किसी का दिल कांप उठा. मोहल्लेवालों ने बताया, विशाल बेरोजगार था वो किसी भी तरह का कोई काम नहीं करता था. उसके बाद बुरी संगत में पड़कर नशेड़ी बन गया था. आए दिन वो घर पर नशे में डूबा हुआ लौटता था और मां से नशे के लिए पैसों की मांग किया करता था. कई बार उसका मां से झगड़ा भी हो जाता था. मां-बेटे में आए दिन कलह मची रहती थी. जब मां उसको समझाती कि नशे से दूरी बनाए तो मां से हाथापाई करने पर उतारू हो जाता था.

बेटे को मां ने नहीं दिए पैसे तो उठाया खौफनाक कदम

जिस दिन इस कलयुगी बेटे ने नशे में अपनी मां की हत्या की थी उस दिन भी मां-बेटे में पैसों को लेकर कहा-सुनी हुई थी. पड़ोसियों ने बताया कि इस बार मां के समझाने पर जब विशाल नहीं माना तब उसने अपनी मां से ही हाथा-पाई शुरू कर दी. इसके बाद भी जब मां पैसे देने को तैयार नहीं हुई तब विशाल ने अपनी मां पर बहुत बेरहमी से हमला कर दिया. लगातार हुई पिटाई में सुशीला की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को सदमे में डाल दिया.

पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया

स्थानीय लोगों की गवाही पर पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और मां के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है. अब पुलिस आरोपी बेटे से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. वहीं मोहल्ले में विशाल को लेकर लोगों में आक्रोश भी है. मुहल्ले वालों को कहना है कि जिस मां ने पालपोस कर इतना बड़ा किया उसी को इस नशे की लत में डूबे बेटे ने मार डाला.

