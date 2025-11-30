नशे में धुत सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट!

Air hostess molestation case: जहाज से उतरने के बाद आरोपी सॉफ्टवेयर यात्री ने अपना पासपोर्ट सीट के नीचे गुम होने की बात कही, जिस पर केबिन क्रू के सदस्यों ने उसे ढूंढा तो वहां एक नोट मिला जिसमें क्रू के सदस्यों को लेकर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी.
Flight harassment case India: हवाई जहाज में यात्रा के दौरान यात्रियों की तरफ से केबिन क्रू के साथ बदतमीजी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसा ही कुछ दुबई से हैदराबाद आ रही एक फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है. पुलिस ने एयर होस्टेस से छेड़खानी मामले में सॉफ्टवेयर कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. केबिन क्रू की तरफ से पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत में बताया कि केरल के रहने वाले एक यात्री ने शुक्रवार को यात्रा के दौरान एयर होस्टेस उस वक्त छुआ जब वो यात्रियों को सेवाएं दे रही थी.
सीट के नीचे नोट
इस पूरे मामले पर आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस थाने के अधिकारी कंकैया समापथी का बयान भी सामने आया है. पुलिस शिकायत में यात्री की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई गई, जो यात्रा के दौरान शराब के नशे में था. उड़ान के दौरान एयर होस्टेस के साथ हुई घटना की जानकारी कैप्टन और ग्राउंड स्टाफ को दी गई थी. जहाज से उतरने के बाद आरोपी सॉफ्टवेयर यात्री ने अपना पासपोर्ट सीट के नीचे गुम होने की बात कही, जिस पर केबिन क्रू के सदस्यों ने उसे ढूंढा तो वहां एक नोट मिला जिसमें क्रू के सदस्यों को लेकर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी.
आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया. जहां उसे अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. भारतीय न्याय संहिता में धारा 74 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने पर लगाई जाती है और धारा 75 यौन उत्पीड़न से संबंधित है. इन्हीं धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले में कार्रवाई का आगे बढ़ाया है.