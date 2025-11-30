Advertisement
trendingNow13024047
Hindi Newscrime

नशे में धुत सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट!

Air hostess molestation case: जहाज से उतरने के बाद आरोपी सॉफ्टवेयर यात्री ने अपना पासपोर्ट सीट के नीचे गुम होने की बात कही, जिस पर केबिन क्रू के सदस्यों ने उसे ढूंढा तो वहां एक नोट मिला जिसमें क्रू के सदस्यों को लेकर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 30, 2025, 04:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नशे में धुत सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट!

Flight harassment case India: हवाई जहाज में यात्रा के दौरान यात्रियों की तरफ से केबिन क्रू के साथ बदतमीजी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसा ही कुछ दुबई से हैदराबाद आ रही एक फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है. पुलिस ने एयर होस्टेस से छेड़खानी मामले में सॉफ्टवेयर कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. केबिन क्रू की तरफ से पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत में बताया कि केरल के रहने वाले एक यात्री ने शुक्रवार को यात्रा के दौरान एयर होस्टेस उस वक्त छुआ जब वो यात्रियों को सेवाएं दे रही थी. 

सीट के नीचे नोट 
इस पूरे मामले पर आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस थाने के अधिकारी कंकैया समापथी का बयान भी सामने आया है. पुलिस शिकायत में यात्री की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई गई, जो यात्रा के दौरान शराब के नशे में था. उड़ान के दौरान एयर होस्टेस के साथ हुई घटना की जानकारी कैप्टन और ग्राउंड स्टाफ को दी गई थी. जहाज से उतरने के बाद आरोपी सॉफ्टवेयर यात्री ने अपना पासपोर्ट सीट के नीचे गुम होने की बात कही, जिस पर केबिन क्रू के सदस्यों ने उसे ढूंढा तो वहां एक नोट मिला जिसमें क्रू के सदस्यों को लेकर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी. 

यह भी पढ़ें: बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया. जहां उसे अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. भारतीय न्याय संहिता में धारा 74 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने पर लगाई जाती है और धारा 75 यौन उत्पीड़न से संबंधित है. इन्हीं धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले में कार्रवाई का आगे बढ़ाया है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Air hostess molestation case

Trending news

सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
6 december babri masjid
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
Freebies Promises
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
bangladesh
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
Maharashtra
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
sir revision
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
India-US Trade Tensions
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
Mann Ki Baat
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
Shashi Tharoor
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
West Bengal news
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर