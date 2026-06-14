/दुबई से आई फ्लाइट के टॉयलेट में छिपा था ₹4.27 करोड़ का सोना, स्पीकर बॉक्स खोलते ही कस्टम अधिकारी रह गए हैरान

गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का एक ऐसा खेल सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया. दुबई से भारत पहुंची इंडिगो की एक फ्लाइट में तस्करों ने करोड़ों रुपये का सोना इस तरह छिपाया था कि पहली नजर में किसी को जरा भी शक न हो. लेकिन कस्टम अधिकारियों की पैनी नजर ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया. अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.26 करोड़ रुपये से अधिक कीमत का सोना जब्त किया है.
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को दुबई से अहमदाबाद पहुंची इंडिगो की फ्लाइट 6E-1478 की जांच के दौरान अधिकारियों को कुछ संदिग्ध संकेत मिले. इसके बाद कस्टम टीम ने विमान इंजीनियरों की मदद से विमान की गहन तलाशी शुरू की. जांच के दौरान विमान के अगले हिस्से में स्थित शौचालय के स्पीकर बॉक्स के अंदर दो पैकेट मिले. ये पैकेट काले रंग की प्लास्टिक टेप से लपेटकर बेहद सावधानी से छिपाए गए थे, ताकि सामान्य जांच में पकड़ में न आएं.
जब अधिकारियों ने पैकेट खोले तो उनमें से विदेशी मूल के 24 सोने के बिस्कुट बरामद हुए. ये सभी 999 शुद्धता यानी 24 कैरेट के थे. बरामद सोने का कुल वजन 2,799.3 ग्राम पाया गया, जिसकी बाजार कीमत करीब 4.27 करोड़ रुपये आंकी गई है. कस्टम अधिकारियों का मानना है कि सोने को भारत में अवैध रूप से लाने के उद्देश्य से विमान में छिपाया गया था. हालांकि, जांच के दौरान न तो किसी यात्री ने और न ही किसी क्रू सदस्य ने इस खेप पर अपना दावा किया.
ऐसे में कस्टम विभाग ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत इस सोने को 'लावारिस माल' मानते हुए जब्त कर लिया है. मामले की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तस्करी नेटवर्क के पीछे कौन लोग शामिल हैं.गौरतलब है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हाल के दिनों में तस्करी के कई मामले सामने आए हैं. कुछ सप्ताह पहले भी कस्टम अधिकारियों ने दुबई से आए दो यात्रियों को जांच के दौरान पकड़ा था.
अधिकारियों को उनके चेक-इन सामान की एक्स-रे जांच में संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी थी. विस्तृत तलाशी लेने पर विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप बरामद हुई थी. जब्त सामान में 'मोंड' ब्रांड की 56,000 और 'गुडांग गराम' ब्रांड की 57,200 सिगरेट शामिल थीं. कुल मिलाकर 1.13 लाख से अधिक विदेशी सिगरेट जब्त की गई थीं. इस मामले में भी कार्रवाई सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत की गई थी.