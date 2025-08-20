95 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब-चंडीगढ़ के 8 ठिकानों पर एकसाथ मारा छापा
95 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब-चंडीगढ़ के 8 ठिकानों पर एकसाथ मारा छापा

ED Raid On Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज पंजाब और चंडीगढ़ के 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 20, 2025, 02:24 PM IST
95 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब-चंडीगढ़ के 8 ठिकानों पर एकसाथ मारा छापा

ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बढ़ते अपराध के खिलाफ नकेल कसने के लिए आज बड़ी कार्रवाई की है. बता दें कि ED ने आज बुधवार 20 अगस्त 2025 को पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की. यह कार्रवाई जमीन का गलत इस्तेमाल करने को लेकर की गई है. मामले में कंपनी की हेराफेरी और लापरवाही के कारण सरकार को काफी नुकसान झेलना पड़ा है. अब इसको लेकर ED की ओर से कड़ा एक्शन लिया गया है. 

ED की छापेमारी 
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज जालंधर दफ्तर की अगुवाई में पंजाब और चंडीगढ़ के 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई वाहिद संधार शुगर लिमिटेड और इससे जुड़े लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई. जानकारी के मुताबिक ED की जांच विजिलेंस ब्यूरो पंजाब की दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी.  

जमीन का किया गलत इस्तेमाल 
जांच में सामने आया कि वाहिद संधार शुगर लिमिटेड  ने उस मुआफी जमीन का गलत इस्तेमाल किया, जिसे साल 1933 में कपूरथला रियासत के महाराजा जगत जीत सिंह ने शुगर मिल चलाने के लिए अलॉट किया था. नियमों के मुताबिक इस जमीन को न तो बेचा जा सकता था और न ही बंधक रखा जा सकता था, लेकिन साल 2000 में कंपनी ने मिल चलाने का अधिकार हासिल करने के बाद शर्तों का उल्लंघन किया.  

रडार पर आई कंपनी 
कंपनी ने न सिर्फ मिल चलाने का अधिकार हासिल किया बल्कि जमीन को बंधक रखने और बेचने का भी काम किया. इस हेराफेरी से कंपनी ने निजी फायदा उठाया और सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया. ED की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पूरे खेल से करीब 95 करोड़ रुपये का प्रॉसीड्स ऑफ क्राइम (PoC) बनाया गया. कंपनी अब रडार पर आ चुकी है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.  

FAQ 
ED ने कितने ठिकानों पर छापेमारी हुई है?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब और चंडीगढ़ के 8 ठिकानों पर छापेमारी की है. 

कंपनी पर क्या आरोप है? 
वाहिद संधार शुगर लिमिटेड पर मुआफी जमीन का गलत इस्तेमाल करने और शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है, जिससे सरकार को करीब 95 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 

कब हुई थी जमीन की अलॉटमेंट? 
जमीन की अलॉटमेंट साल 1933 में कपूरथला रियासत के महाराजा जगत जीत सिंह ने शुगर मिल चलाने के लिए की थी. 

क्या कार्रवाई की जा रही है? 
प्रवर्तन निदेशालय कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है. 

