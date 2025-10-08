दाऊद इब्राहिम के करीबी सलिम डोला की तलाश में ED, मुंबई में 8 ठिकानों पर छापेमारी, जानकारी देने वाले को मिलेगा इनाम

मुंबई में मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने 8 जगहों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई एक बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है. ED के अधिकारियों के मुताबिक यह नेटवर्क फैसल जावेद शेख और अलफिया फैसल शेख से जुड़ा हुआ है.

जांच एजेंसी का कहना है कि छापेमारी का उद्देश्य इस ड्रग तस्करी गिरोह के अवैध बिक्री से कमाए गए पैसे का पता लगाना है. फैसल शेख के जरिए एमडी ड्रग्स की खरीदारी सलिम डोला नाम के ड्रग किंगपिन से होती थी, जो नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध नेटवर्क के फंडिंग में शामिल है.

इनामी माफिया

सलिम डोला ड्रग की तस्करी और नशीली दवा को बेचने वाले नेटवर्क को फंडिंग करता है. ऐसे में इसकी गिरफ्तारी पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जरूरी है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सलिम डोला की गिरफ्तारी के लिए लोगों से जानकारी मांगी है. इसके साथ ही पकड़ने में मदद करने वाले को इनाम भी दिए जाने की घोषणा की गयी है.

फैसल शेख की गिरफ्तारी

एनसीबी ने 2023 में ड्रग्स मामले में फैसल शेख को गिरफ्तार किया था, जो दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े था. इस साल मई में फैसल को मुंबई के आर्थर रोड जेल से चेन्नई के पुजहल सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया गया था. ताकि वह अपने नेटवर्क के अन्य सदस्यों से संपर्क न कर सके, क्योंकि बाकी गिरोह मुंबई में ही मौजूद था.

कार्रवाई का उद्देश्य

ED ने बताया कि यह छापेमारी ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत की जा रही है. इसका उद्देश्य ड्रग तस्करी से जुड़े अवैध धन को ट्रेस कर उसकी फंडिंग सोर्स तक पहुंचना है. जिससे काले धन को वाइट बनाने वाले सिस्टम का पर्दाफाश हो सके. इस जांच में फैसल जावेद शेख और अलफिया फैसल शेख की भूमिका प्रमुख मानी जा रही है, जो कथित तौर पर इस ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े पैसों को छुपाने और चलाने का काम करते थे.