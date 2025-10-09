ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 40 किलो सोने के साथ 103 करोड़ की संपत्ति जब्त

बेंगलुरु की ED टीम ने 9 अक्टूबर 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत K.C. वीरेन्द्र और अन्य के खिलाफ चल रही ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले की जांच में कई ठिकानों पर छापेमारी की. छापों के दौरान चलकेरे स्थित दो लॉकरों से करीब 40 किलो 24 कैरेट सोना बरामद हुआ. इस संपत्ति की अनुमानित कीमत ₹50.33 करोड़ बताई जा रही है. इससे पहले भी ED ने ₹103 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें 21 किलो सोने की ईंटें, नकदी, सोना-चांदी के गहने, बैंक खाते और लग्ज़री वाहन शामिल थे.

अब तक इस केस में कुल जब्ती ₹150 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है. यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब मुख्य आरोपी K.C. वीरेन्द्र, जो चित्तदुर्ग जिले के विधायक हैं और न्यायिक हिरासत में हैं. ED की जांच में सामने आया कि K.C. वीरेन्द्र अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर कई अवैध ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट्स, जैसे King567, Raja567 आदि चलाता था. इन साइट्स के जरिए आम लोगों को झांसा देकर पैसे ऐंठे जाते थे.

फर्जी खातों के जरिए होता था भुगतान

खिलाड़ियों से जो रकम ली जाती थी वह Fone Paisa जैसे पेमेंट गेटवे और कई ‘म्यूल अकाउंट्स’ (फर्जी खातों) के जरिए अलग-अलग जगहों पर भेजी जाती थी. ये खाते पूरे भारत से बिचौलियों द्वारा फर्जी नामों पर खुलवाए गए थे जिन लोगों के नाम पर अकाउंट खुले थे उन्हें मामूली रकम दी जाती थी. ED की जांच में पता चला कि इन ऑनलाइन बेटिंग एप्स का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपये से अधिक है और इनका सीधा संबंध देशभर में हो रहे कुछ साइबर अपराधों से भी है.

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए विदेशी यात्राओं का खर्च

जांच में यह भी पाया गया कि K.C. वीरेन्द्र, उनके परिवार और सहयोगियों ने विदेश यात्राओं, वीजा और महंगे हॉस्पिटैलिटी खर्चों का भुगतान इन्हीं फर्जी खातों के जरिए किया. इसके अलावा, मार्केटिंग, बल्क SMS, वेबसाइट होस्टिंग और SEO सेवाओं पर होने वाला खर्च भी इन्हीं म्यूल अकाउंट्स से पूरा किया जाता था ताकि पैसों के असली स्रोत को छिपाया जा सके. ED के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क गैरकानूनी ऑनलाइन गतिविधियों से कमाए गए पैसे को वैध दिखाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है.ED ने कहा है कि आगे की जांच जारी है और इसमें जुड़े अन्य लोगों और खातों की भी पड़ताल की जा रही है.

