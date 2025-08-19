इंसानियत शर्मसार! जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट, J&K से आया चौंकाने वाला मामला
इंसानियत शर्मसार! जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट, J&K से आया चौंकाने वाला मामला

Jammu Kashmir Ganderbal News: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में उसकी बड़ी बहन को गिरफ्तार किया गया है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Gurutva Rajput|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:37 PM IST
Ganderbal News
Ganderbal News

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में उसकी बड़ी बहन को गिरफ्तार किया गया है. बटसर-सेहपोरा मार्ग पर एक लड़की का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. इस हत्या से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया.

यह भी पढ़ें: 15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?

 

पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई गुत्थी
संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच की और सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली. गांदरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) खलील पोसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की. उन्होंने बताया 'शव मिलने के तुरंत बाद मामला दर्ज कर लिया गया और हमारी जांच में मृतका की बहन की भूमिका का पता चला.'

छोटी सी बहस बनी मौत की वजह
पुलिस के अनुसार, दोनों बहनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई थी. इस झड़प के दौरान बड़ी बहन ने छोटी बहन पर रॉड से वार कर दिया, जिससे उसकी दुखद मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस, टकटकी लगाए देख रहा नासा

मुख्यमंत्री ने की कड़ी निंदा
मुख्यमंत्री ने गांदरबल इस दुखद घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है और इसे "अमानवीय एवं निंदनीय" बताया है. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस जघन्य कृत्य के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

 

