फैक्ट्रियों के शोर को सुन-सुनकर 70 साल के बुजुर्ग की जिंदगी हो गई नरक, किसी ने नहीं की मदद और फिर...

Mumbai Elderly Man Attempts Sucide: नवी मुंबई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां 70 साल के प्रेम बजाज अपने पास की फैक्ट्रियों के 24 घंटे शोर से इतना तंग आ गए कि मंत्रालय के बाहर आत्मदाह करने लगे. जानें इस दुखद घटना की पूरी कहानी.
Trending Photos
Mumbai News: मुंबई के मंत्रालय के मुख्य द्वार के बाहर मंगलवार को एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया. नवी मुंबई निवासी प्रेम बजाज ने मंत्रालय के गेट पर पहुंचकर अपने शरीर पर केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने का प्रयास किया. हालांकि, तैनात सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और प्रेम बजाज को रोक लिया. सुरक्षाकर्मियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और प्रेम बजाज को गिरफ्तार कर लिया.
फैक्ट्रियां चौबीसों घंटे चलती, शोर से बेहद परेशान
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि प्रेम बजाज अपने आवास के पास स्थित फैक्ट्रियों से होने वाले निरंतर शोर से बेहद परेशान थे. ये फैक्ट्रियां चौबीसों घंटे चलती हैं, जिसके कारण आसपास के निवासियों का जीना मुहाल हो गया है. बजाज ने नवी मुंबई नगर निगम और अन्य स्थानीय अधिकारियों से इस मुद्दे पर बार-बार शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई
अधिकारियों के पास बार-बार जाने और सुनवाई न होने से तंग आकर उसने मंत्रालय के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की. घटना की सूचना मिलने पर बजाज के परिवार के सदस्य मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे. पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर रिहा कर दिया.
लोगों ने जताई चिंता
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है. इस घटना ने न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि आम नागरिकों की अनसुनी शिकायतों और उनकी बढ़ती निराशा को भी सामने लाया है. स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता जताते हुए मांग की है कि प्रशासन फैक्ट्रियों से होने वाले शोर पर नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाए. पुलिस ने कहा कि वे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. (इनपुट आईएएनएस से)