Advertisement
trendingNow12943444
Hindi Newscrime

फैक्ट्रियों के शोर को सुन-सुनकर 70 साल के बुजुर्ग की जिंदगी हो गई नरक, किसी ने नहीं की मदद और फिर...

Mumbai Elderly Man Attempts Sucide: नवी मुंबई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां 70 साल के प्रेम बजाज अपने पास की फैक्ट्रियों के 24 घंटे शोर से इतना तंग आ गए कि मंत्रालय के बाहर आत्मदाह करने लगे. जानें इस दुखद घटना की पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 01, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फैक्ट्रियों के शोर को सुन-सुनकर 70 साल के बुजुर्ग की जिंदगी हो गई नरक, किसी ने नहीं की मदद और फिर...

Mumbai News: मुंबई के मंत्रालय के मुख्य द्वार के बाहर मंगलवार को एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया. नवी मुंबई निवासी प्रेम बजाज ने मंत्रालय के गेट पर पहुंचकर अपने शरीर पर केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने का प्रयास किया. हालांकि, तैनात सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और प्रेम बजाज को रोक लिया. सुरक्षाकर्मियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और प्रेम बजाज को गिरफ्तार कर लिया.

फैक्ट्रियां चौबीसों घंटे चलती, शोर से बेहद परेशान
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि प्रेम बजाज अपने आवास के पास स्थित फैक्ट्रियों से होने वाले निरंतर शोर से बेहद परेशान थे. ये फैक्ट्रियां चौबीसों घंटे चलती हैं, जिसके कारण आसपास के निवासियों का जीना मुहाल हो गया है. बजाज ने नवी मुंबई नगर निगम और अन्य स्थानीय अधिकारियों से इस मुद्दे पर बार-बार शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई
अधिकारियों के पास बार-बार जाने और सुनवाई न होने से तंग आकर उसने मंत्रालय के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की. घटना की सूचना मिलने पर बजाज के परिवार के सदस्य मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे. पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर रिहा कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने जताई चिंता
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है. इस घटना ने न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि आम नागरिकों की अनसुनी शिकायतों और उनकी बढ़ती निराशा को भी सामने लाया है. स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता जताते हुए मांग की है कि प्रशासन फैक्ट्रियों से होने वाले शोर पर नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाए. पुलिस ने कहा कि वे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. (इनपुट आईएएनएस से)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Suicide

Trending news

तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
rss news
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
Zubeen Garg death probe undate
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
;