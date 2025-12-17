मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचोरिया की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी घायल

Kabaddi player Rana Balachoria murder case latest news: मोहाली में कबड्डी प्लेयर राणा बलाचोरिया हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है. इस एनकाउंटर में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. घायल पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

कबड्डी प्लेयर मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर

बताते चलें कि मोहाली में कबड्डी प्रमोटर और खिलाड़ी राणा बलाचोरिया की अज्ञात बदमाशों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस मर्डर की जांच में पुलिस को 2 शूटर्स के नाम पता चले. उनके नाम आदित्य कपूर और करण पाठक हैं. दोनों शूटर्स अमृतसर के रहने वाले हैं. उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

मोहाली जिले के लालरू गांव में चली गोलियां

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आज दोपहर दोनों बदमाशों के मोहाली जिले के लालरू गांव में आने की सूचना मिली. इसके बाद मोहाली एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आदित्य कपूर और करण पाठक को घेर लिया. दोनों के बीच कई राउंड चलीं. इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

15 दिसंबर को सबके सामने मारी गोलियां

कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचोरिया का असली नाम कंवर दिग्विजय सिंह है. वे 15 दिसंबर को सोहाना में चल रहे प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लेने गए हुए थे. वो अपनी टीम के साथ मैदान पर थे, तभी हमलावर सेल्फी लेने के बहाने उनके पास आए और पास से गोलियां मार दीं. राणा को सिर और चेहरे पर कई गोलियां लगीं. फायरिंग के बाद आरोपी अपनी बुलेरो और बाइकों से भाग गए.

बंबीहा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी

बुरी तरह घायल राणा को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के कुछ देर बाद बंबीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली. पोस्ट में कहा गया है कि यह मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर का बदला था. फिलहाल पुलिस इस पोस्ट की असलियत की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूरा मामला गैंगवार और कबड्डी टूर्नामेंट्स पर वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा बताया जा रहा है.

इन दो शूटर्स के सामने आए नाम

इस हत्याकांड में दो और शूटर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं. उनके नाम रोहित कारतूस और गौरव राठी बताए जा रहे हैं. पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है. इसके लिए संदिग्धों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही बाकी दोनों आरोपियों को भी दबोच लिया जाएगा.