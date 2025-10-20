Advertisement
फेक इंडियन पासपोर्ट रखने वाले 7 पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश, ED ने कैसे किया था रैकेट का भंडाफोड़?

पश्चिम बंगाल में फेक इंडियन पासपोर्ट का पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया था. अब इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 7 पाक आरोपियों की तलाश है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 20, 2025, 04:05 PM IST
Fake Indian Passport Racket: पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के फर्जी पासपोर्ट रैकेट की जांच ईडी (ED) कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) अब उन 7 पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाने में जुटी है, जिन्होंने इस रैकेट के जरिए कथित तौर पर फर्जी भारतीय पासपोर्ट हासिल किए थे. ईडी अधिकारियों के मुताबिक, इन पासपोर्टों की व्यवस्था, गैंग के टेक्निकल ऑपरेटर इंदु भूषण हलदर (Indu Bhusan Halder) ने की थी, जिसे बीते हफ्ते गिरफ्तार किया गया.

कौन-कौन शामिल?
जांच में यह भी सामने आया है कि हलदर की मुलाकात पाकिस्तानी नागरिक आजाद मलिक (Azad Mullick) से हुई थी, जो इन 7 संदिग्धों और हलदर के बीच बिचौलिये का रोल निभा रहा था. मलिक को इसी साल की शुरुआत में इस रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

 

रैकेट का बांग्लादेशी कनेक्श
अधिकारियों का मानना है कि सातों संदिग्धों ने भारतीय पहचान पाने के लिए वही तरीका अपनाया जो मलिक ने अपनाया था. मूल रूप से पाकिस्तान (Pakistan) का रहने वाला मलिक पहले फर्जी बांग्लादेशी पहचान पत्र बनवाकर खुद को बांग्लादेशी बताने लगा, इसके बाद उसने जाली भारतीय दस्तावेज तैयार कर भारतीय पासपोर्ट हासिल किया. इसी पहचान के सहारे उसने कोलकाता (Kolkata) में किराए के मकान से हवाला कारोबार और फर्जी पासपोर्ट रैकेट चलाना शुरू किया.

2 करोड़ की कमाई 
सूत्रों के मुताबिक, ईडी अब तक करीब 250 पासपोर्टों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर चुकी है, जिनमें इन 7 पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि हलदर ने इनमें से ज्यादातर पासपोर्ट मलिक की सिफारिश पर तैयार करवाए थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हलदर ने मलिक के भेजे ग्राहकों के लिए नकली पासपोर्ट बनवाकर करीब 2 करोड़ रुपये की कमाई की.

मनी लॉन्ड्रिंग का शक
हलदर को नदिया (Nadia) जिले के चकदाहा (Chakdaha) से गिरफ्तार किया गया है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. वहीं, मलिक को भी अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और वो भी ज्यूडिशियल कस्टडी में है. ये पूरा फर्जी पासपोर्ट रैकेट सबसे पहले पिछले साल के आखिर में पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई में सामने आया था. बाद में, संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू मिलने के बाद इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ने अपने हाथ में ले ली.

(इनपुट-आईएएनएस)

PassportIndian passportEDWest BengalkolkataPakistan

