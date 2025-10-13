Advertisement
कहीं आपका टूथपेस्ट नकली तो नहीं! इस पॉश मार्केट से 9 लाख का फेक माल बरामद

Gujarat Crime news: पुलिस ने दावा किया है कि उसने जहां पर रेड डावी वो नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री थी. वहां बड़े-बड़े तमाम ड्रमों में नकली टूथपेस्ट तैयार करके रखा गया था. जिसे नामी कंपनियों के डिब्बों में पैकिंग कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:26 PM IST
कहीं आपका टूथपेस्ट नकली तो नहीं! इस पॉश मार्केट से 9 लाख का फेक माल बरामद

Fakr toothpaste in market: अभी तक आपने त्योहारी सीजन में दूध, मावा, घी जैसी चीजों में मिलावट की खबरें सुनी होंगी. लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नकली हो सकता है. क्योंकि गुजरात के कच्छ में नकली टूथपेस्ट का भंडाफोड़ हुआ है. ऐसे में अब लोग ड़क से लेकर सोशल मीडिया तक यह सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं आपका 'कोलगेट' नकली तो नहीं है?

नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री से नकली टूथपेस्ट की सप्लाई

पुलिस ने दावा किया है कि उसने जहां पर रेड डावी वो नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री थी. वहां बड़े-बड़े तमाम ड्रमों में नकली टूथपेस्ट तैयार करके रखा गया था. जिसे नामी कंपनियों के डिब्बों में पैकिंग कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी. तस्वीरों में आसानी से देखा गया कि कैसे नामी कंपनी के डिब्बे रखे हुए हैं. पैकिंग से लेकर मशीनें तक लगी हुई हैं. 

9 लाख का नकली टूथपेस्ट बरामद

दरअसल पुलिस की सीक्रेट सूचना मिली थी कि चित्रोड गांव में नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री चल रही है. जब पुलिस ने छापा मारा तो वो भी हैरान रह गई. जब्त किए गए टूथपेस्ट की कीमत करीब 9 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं पुलिस 4 लोगों को अरेस्ट कर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है फैक्ट्री कब से चल रही थी. और नकली टूथपेस्ट की सप्लाई कहां कहां की गई है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

toothpaste

