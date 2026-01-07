मैं प्रेमी से ही शादी करूंगी...परिवार वाले करना चाहते थे अरेंज मैरिज, नहीं मानी बात तो लड़की ने लगा ली फांसी

Advertisement
Hindi Newscrimeमैं प्रेमी से ही शादी करूंगी...परिवार वाले करना चाहते थे अरेंज मैरिज, नहीं मानी बात तो लड़की ने लगा ली फांसी

Girl suicide for love Marriage: मुंबई के वडाला टीटी इलाके से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. प्रेमी से शादी की जिद पूरी न होने पर एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. परिवार लव मैरिज के खिलाफ था और उसी के दबाव में लड़की ने यह कदम उठाया. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 07, 2026, 11:37 AM IST
Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)
love Marriage: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. वडाला टीटी इलाके में रहने वाली एक युवती ने परिवार की मर्जी न मिलने पर खुदकुशी कर ली है. पुलिस के अनुसार युवती एक युवक से प्रेम करती थी और उससे शादी करने पर अड़ी हुई थी. लेकिन परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. फिलहाल, मुंबई पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है. जानकारी सामने आई है कि यह घटना मुंबई के वडाला टीटी इलाके की है.

परिवार शादी के था खिलाफ
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवती का एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था और वह उससे शादी करना चाहती थी. हालांकि, लड़की का परिवार इस प्रेम विवाह के खिलाफ था. वे उसकी अरेंज मैरिज कराना चाहते थे. परिवार के इस फैसले और कथित तौर पर दबाव के चलते लड़की काफी गुस्से में थी और उसने आत्महत्या कर ली. वडाला टीटी पुलिस के अनुसार, युवती ने अपने घर के अंदर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की. इस मामले में वडाला टीटी पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज की है और आगे की कार्रवाई जारी है.

महिलाओं को बात करने से रोका तो विवाद
वहीं, एक अन्य घटनाक्रम में एक महिला को बीच रास्ते पर मारने की कोशिश की गई. महिला ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, दो महिलाएं ऑटो रिक्शा में बैठकर बांद्रा स्टेशन से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जा रही थीं. जब दोनों महिलाएं आपस में बात कर रही थीं, तभी ड्राइवर ने कथित तौर पर उन्हें बात करने के लिए मना किया, जब दूसरी महिला ने आपत्ति जताई तो विवाद बढ़ गया. ड्राइवर ने एक ट्रैफिक सिग्नल के पास ऑटो रोक दिया और दोनों महिलाओं को बीच रास्ते पर उतार दिया.

ऑटो ड्राइवर से क्या था विवाद?
आरोप है कि महिलाओं ने इसका विरोध किया तो ड्राइवर ने उन्हें धमकी दी. शिकायत के अनुसार, जब डर के कारण महिलाएं बीच रास्ते पर ही उतर गईं तो ड्राइवर ने उन्हें कथित तौर पर मारने की कोशिश की. कुछ दूर जाने के बाद वह किराया भी मांगने आया. महिलाओं ने रास्ते में उतारने के कारण किराया देने से इनकार किया. इस पर ड्राइवर ने उन्हें कथित तौर पर गालियां दीं और फिर धमकी देते हुए वहां से चला गया. महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (इनपुट आईएएनएस से भी) 

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

