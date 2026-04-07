जब वर्दी वाले बन गए जल्लाद, थाने में लाकर बाप-बेटे का पीट-पीटकर किया मर्डर, अब 9 पुलिसकर्मियों को मिली 'दोहरी फांसी'

9 Policemen Double Hanging in Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में बाप-बेटे की बेरहमी से हत्या के मामले में मदुरै कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. दोनों का अपराध केवल इतना था कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने गलती से अपनी मोबाइल की शॉप खोल ली थी. अदालत ने इस हत्या के मामले में आरोपी 9 पुलिसकर्मियों को दोहरी मौत की सजा सुनाई है. सभी दोषियों पर 1 करोड़ 40 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है. इस जुर्माने को मुआवजे के रूप में पीड़ित परिवार को दिया जाएगा. अदालत के इस फैसले पर पीड़ित परिवार ने संतोष जताया है और कहा कि अगर दोषियों ने ऊपरी अदालतों में अपील की तो न्याय के लिए वे भी अंतिम वक्त तक लड़ेंगे.

'पुलिस ने निर्दोष लोगों को मारा'

फैसला सुनाते हुए जज जी. मुथुकुमारन ने कड़ी टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा, 'पुलिस ने निहत्थे और निर्दोष लोगों पर जानबूझकर हमला किया. यह मानवीय गरिमा का घोर उल्लंघन था. पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, लेकिन उन्होंने बाड़ की तरह फसल को नष्ट कर दिया.'

जज ने कहा कि दोषी सोचते होंगे कि 14 साल बाद छूट जाएंगे, लेकिन अदालत ऐसा नहीं होने देगी. उन्हें अपने किए की ऐसी सजा मिलेगी, जिसके बाद कोई और कर्मी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा. उन्होंने बेनिक्स की मां के दर्द का जिक्र करते हुए कहा कि एक पूरा परिवार उजड़ गया, ऐसे में उम्रकैद भी पर्याप्त नहीं होगी.

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9 पुलिसकर्मियों को दोहरी फांसी की सजा

जज जी. मुथुकुमारन ने अपने फैसले में इस मुद्दे पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार की राय का भी हवाला दिया. जिसमें दोनों सरकारों ने अधिकतम सजा यानी फांसी की मांग का समर्थन किया था. ऐसे में 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामला मानते हुए सभी 9 दोषियों को दोहरी फांसी की सजा दी जाती है.

अदालत ने हर आरोपी को हत्या, गैरकानूनी हिरासत, सबूत गढ़ने और अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया. अदालत ने मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर श्रीधर पर 24.10 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. अन्य आरोपियों पर 5.20 लाख से 16.80 लाख रुपये तक अलग-अलग राशि की पेनल्टी ठोकी गई.

कब और कैसे हुई थी घटना?

रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना महामारी की वजह से देशभर में 19 जून 2020 को लॉकडाउन लगा था. उस दिन सातानुकुलम में मोबाइल एक्सेसरीज़ की दुकान चलाने वाले 59 वर्षीय जयराज और उनके 31 वर्षीय बेटे बेनिक्स को पुलिस ने ज्यादा समय तक दुकान खुली रखने के आरोप में हिरासत में लिया. इसके बाद उन्हें थाने ले जाकर बुरी तरह पीटा गया. इसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर 21 जून को कोविलपट्टी जेल भेज दिया गया. वहां पर ज्यादा पिटाई की वजह से 22 जून की रात करीब 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई. इसके अगले दिन जयराज की भी मौत हो गई.

इस घटना का पता चलने पर तमिलनाडु समेत पूरे देश में हंगामा हुआ. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई ने मामले को हाथ में लेकर शवों का पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें पता चला कि पुलिस की लगातार मारपीट और टॉर्चर की वजह से बाप-बेटे की मौत हुई थी.

6 साल तक चलती रही सुनवाई

सीबीआई की जांच में इस डबल मर्डर में 10 पुलिसकर्मी आरोपी पाए गए. उनमें से एक आरोपी पालदुरई की अगस्त 2020 में कोविड से मौत हो गई. बाकी 9 आरोपियों को सस्पेंड कर गिरफ्तार किया गया और मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया. इस मामले में सीबीआई ने 2,427 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.

सेशन कोर्ट ने करीब 6 साल चली सुनवाई के बाद सातानुकुलम थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर एस. श्रीधर समेत नौ पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया. इनमें सब-इंस्पेक्टर बालकृष्णन, रघुगणेश, हेड कांस्टेबल मुरुगन, सामदुरई तथा कांस्टेबल मुथुराज, चेल्लादुरई, थॉमस फ्रांसिस और वेलुमुथु शामिल रहे.

'हमें अदालत से मिला न्याय'

अदालत ने सोमवार को सजा सुनाते हुए सभी 9 पुलिसकर्मियों को दोहरी फांसी की सजा सुनाई और भारी जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट ने संज्ञान न लिया होता तो यह मामला दबा दिया जाता. जज ने उम्मीद जताई कि ऐसा दोबारा नहीं होगा.

अदालत का फैसला सुनाते हुए बेनिक्स के परिवार वाले भावुक हो गए. बेनिक्स की बहन ने कहा, 'वर्ष 2020 में जांच के नाम पर मेरे पिता और भाई की बेरहमी से हत्या की गई थी. अब 6 साल बाद हमें न्याय मिला है. यह सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए न्याय है. हम नहीं चाहते कि कोई और परिवार ऐसा दर्द झेले. अगर दोषी अपील करेंगे तो हम भी अंतिम सांस तक लड़ेंगे.'