/आखिर क्यों हैवान बना पिता? 5 स्टार होटल में पहले 2 बेटियों की गला घोंटकर कर दी हत्या, फिर खुद भी की खुदकुशी की कोशिश

बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास एक फाइव स्टार होटल में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. 40 वर्षीय एक शख्स पर अपनी पांच और दस साल की दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है. इसके बाद उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान एसजी इमरान के रूप में हुई है. दोनों बच्चियां उत्तर बेंगलुरु के नागवारा इलाके की रहने वाली थीं. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, होटल के कमरे से इमरान के चीखने की आवाज सुनकर सुरक्षा कर्मचारी वहां पहुंचे. कमरे की स्थिति देखकर होटल स्टाफ ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी और घायल इमरान को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. इमरान ने कथित तौर पर चाकू से अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस के मुताबिक उसकी हालत खतरे से बाहर है.
नॉर्थ ईस्ट बेंगलुरु के डीसीपी जीके मिथुन कुमार ने बताया कि पुलिस को इमरान के पास से एक नोट मिला है. इसमें उसने अपनी पत्नी के साथ चल रहे विवाद का जिक्र किया है. नोट में उसने पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध होने का शक जताया और दावा किया कि उसके पास इस कथित रिश्ते से जुड़े सबूत भी हैं. हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि नोट में किए गए दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस घटना के पीछे वास्तविक वजह क्या थी.
केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पुलिस ने होटल पहुंचकर दोनों बच्चियों की मौत और इमरान की आत्महत्या की कोशिश की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने पुष्टि की है कि दोनों बच्चियों की गला घोंटकर हत्या की गई. डीसीपी मिथुन कुमार ने कहा कि मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले क्या हुआ था और किस वजह से इमरान ने इतना खौफनाक कदम उठाया. फिलहाल पुलिस होटल से मिले सबूतों, इमरान के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों की जांच कर रही है. मामले की पूरी तस्वीर जांच आगे बढ़ने के बाद ही साफ हो सकेगी.