गरबा में डांस करने गई थी पत्नी, सौतेले बाप ने घर में 5 साल की बच्ची से की हैवानियत, ICU में भर्ती

Maharashtra News: हवस इंसान को शैतान बना देती है, आए रोज इसकी मिसाल देखने मिल जाती हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एक सौतेले बाप ने 5 साल की बच्चे का रेप कर दिया.
Maharashtra Crime News: नवरात्र की पवित्रता और कन्या पूजन की महिमा के बीच महाराष्ट्र की एक काली घटना ने समाज को झकझोर दिया है. महाराष्ट्र में एक पिता ने अपनी ही सौतेली बेटी के साथ जो घिनौना अपराध किया, उसने रिश्तों की मर्यादा और इंसानियत दोनों को तार-तार कर दिया. जी हां एक बाप ने अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अपनी ही 5 साल की सौतेली बेटी को हवस का शिकार बना लिया.
बच्ची के लिए हैवान बना सौतेला बाप
घटना महाराष्ट्र के अकोला की है, जहां बाप की हैवानियत का शिकार 5 साल की मासूम बच्ची ICU में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता ने बच्ची के साथ यह हैवानियत उस समय की जब बच्ची की मां गरबा कर रही थी. मां के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपनी बेटी और बेटे को अपने पति के पास छोड़कर नवरात्रि कार्यक्रम में शामिल होने गई थी.
मां ने बताया कि जब वो प्रोग्राम से वापस लौटी तो देखा कि मासूम बच्चो से जोर-जोर से रो रही है. इसके बाद जब मां ने लड़की से पूछा तो उसने सारी घटना बताई. इसके तुरंत बाद मां अपनी बेटी को तुरंत अस्पताल लेकर गई, जहां वह अभी भी ICU में दाखिल है. दूसरी तरफ पुलिस ने भी बच्ची के सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है.
एक ऐसी ही घटना में भुवनेश्वर में सामने आई थी. यहां एक पिता ने अपनी ही 8 साल की बेटी के साथ-साथ बार-बार रेप किया था. इसी जुर्म में पिता को एक स्पेशल कोर्ट ने 25 सितंबर को 20 साल कैद की सजा सुनाई. जस्टिस सरोज कुमार साहू ने 13 गवाहों और 77 दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद उस व्यक्ति को दोषी ठहराया.