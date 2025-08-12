पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर

Karnataka News: कर्नाटक के तुमकुरु जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे राज्य को हिला दिया. पुलिस ने लक्ष्मी देवी नाम की महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले को सुलझाते हुए उसके दंत चिकित्सक दामाद डॉ. रामचंद्रप्पा एस. को दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी ने शक के चलते महिला का बेरहमी से कत्ल किया और सबूत मिटाने के लिए शव के 19 टुकड़े कर दिए.

सड़क किनारे मिले 19 टुकड़े

7 अगस्त को कोरतगेरे के कोलाला गांव में राहगीरों को सात प्लास्टिक बैग में बंद मानव अंग सड़क किनारे मिले. अगले दिन, पुलिस ने इलाके की तलाशी ली और सात और प्लास्टिक बैग बरामद किए, जिनमें महिला का कटा हुआ सिर और बाकी अंग थे. शव की हालत आंशिक रूप से सड़ी-गली थी, लेकिन सिर के आधार पर पहचान 42 वर्षीय लक्ष्मी देवी के रूप में हुई.

प्रोफेशनल तरीके से काटा गया शव

पुलिस की जांच में पता चला कि शव को बेहद सटीक और पेशेवर अंदाज में काटा गया था. आरोपियों ने इन टुकड़ों को अलग-अलग प्लास्टिक बैग में भरकर राज्य के कई इलाकों में फेंका था, ताकि पहचान और गिरफ्तारी से बचा जा सके. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अशोक के. वी. ने एक विशेष जांच टीम बनाई, जिसने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी दामाद रामचंद्रप्पा, सतीश के. एन. और किरण के. एस. को गिरफ्तार कर लिया.

शक बना हत्या की वजह

पुलिस पूछताछ में रामचंद्रप्पा ने स्वीकार किया कि उसे अपनी सास लक्ष्मी देवी के चरित्र पर शक था, जिससे वह अपमानित महसूस करता था. इसी गुस्से और शक ने उसे इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने पर मजबूर किया। पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपियों ने पहले शव को टुकड़ों में बांटा, फिर उन्हें बैग में पैक कर अलग-अलग जगह फेंक दिया. फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है.