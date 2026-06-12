/मुंबई में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, भ्रामक लेबलिंग के मामले में 7 लाख की क्रीम चीज़ का स्टॉक जब्त

Food Safety Department in Mumbai: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कांदिवली स्थित एक कंपनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 7 लाख रुपये मूल्य का क्रीम चीज़ स्टॉक जब्त किया है. यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम एवं विनियम, 2011 के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई. एफडीए अधिकारियों ने कांदिवली पश्चिम के चारकोप स्थित केसी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन परिसर का निरीक्षण किया. जांच के दौरान बिक्री के लिए उपलब्ध फ्रोजन डेजर्ट उत्पाद, जिसे 'रबड़ी कुल्फी'के नाम से बेचा जा रहा था, उसके लेबल और विवरण में गंभीर विसंगतियां पाई गईं. जांच अधिकारियों के मुताबिक उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री और उसके विज्ञापित दावों के बीच अंतर पाया गया.
निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि उत्पाद को लेकर उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी दिए जाने की आशंका है. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इसे भ्रामक विज्ञापन और गलत ब्रांडिंग से जुड़ा मामला मानते हुए करीब 7 लाख रुपये मूल्य का क्रीम चीज़ स्टॉक जब्त कर लिया.
विभाग ने संबंधित खाद्य उत्पादों के अधिकृत नमूने भी जांच के लिए संग्रहित किए हैं, जिन्हें आगे विश्लेषण हेतु अधिकृत प्रयोगशाला में भेजा जाएगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कंपनी के खिलाफ आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय रायकर और रजत मुखियारबंद तथा सहायक आयुक्त (खाद्य) मेघना पवार की टीम ने संयुक्त रूप से की.
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों से अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निर्धारित लेबलिंग और विज्ञापन संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें, ताकि उपभोक्ताओं को सही और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध हो सके.
महाराष्ट्र FDA ने 1 से 5 जून तक प्रतिबंधित गुटखा-पान मसाला के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान भी चलाया था. इससे पहले तीन जून को महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने भोजन में मिलावट, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाना बनाने तथा प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 203 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 102 लोगों को गिरफ्तार किया था. उस समय विभाग ने करीब 1.58 करोड़ रुपये मूल्य का सामान भी जब्त किया था. ये कार्रवाई 25 से 31 मई के बीच की गई थी. उस समय 203 प्रतिष्ठानों में से 86 को सील कर दिया गया था. विभाग ने इस सिलसिले में 72 एफआईआर दर्ज की थीं.