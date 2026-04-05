Advertisement
trendingNow13167070
Hindi Newscrimeअमरूद तोड़ने पर मासूम बच्ची के साथ क्रूरता, रिटायर्ड फौजी ने सीढ़ियों से बांधकर बेरहमी से पीटा

अमरूद तोड़ने पर मासूम बच्ची के साथ क्रूरता, रिटायर्ड फौजी ने सीढ़ियों से बांधकर बेरहमी से पीटा

Man Beat Girl For Plucking Guava: ऊना में अमरूद तोड़ने पर एक शख्स ने मासूम बच्ची से क्रूरता की. शख्स ने बच्ची को सीढ़ियों से बांधकर उसकी पिटाई कर दी. पूर्व फौजी की अमानवीय हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 05, 2026, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमरूद तोड़ने पर मासूम बच्ची के साथ क्रूरता, रिटायर्ड फौजी ने सीढ़ियों से बांधकर बेरहमी से पीटा

Crime News: कहतें हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं. उनकी हर छोटी-बड़ी गलतियों को माफ कर देना चाहिए. अपराध के लिए पहले से ही संविधान के तहत उनपर जुविनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है. हालांकि, हिमाचल प्रदेश के ऊना के बहडाला क्षेत्र से एक बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक प्रवासी मासूम बच्ची को अमरूद तोड़ने की मामूली बात पर रिटायर्ड फौजी ने बेरहमी से पीट दिया और सीढ़ियों के साथ बांध दिया. 

अमरूद तोड़ने पर बच्ची की पिटाई 

यह घटना उस समय सामने आई जब मर्चेंट नेवी में तैनात कैप्टन रोहित जसवाल वहां से गुजर रहे थे. उन्होंने बच्ची की दर्दनाक हालत को अपनी आंखों से देखा और तुरंत आरोपी के घर पहुंचे. उन्होंने फौजी से बच्ची को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आरोपी अपनी जिद पर अड़ा रहा. इसी दौरान आसपास के कुछ युवक भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.  

ये भी पढ़ें- प्रेमी से शादी करने पर बेटी की निर्मम हत्या; आरोपी को बचाने वाले पुलिस अधिकारी पर गिरी गाज

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस को दी सूचना 

वीडियो के वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. स्थिति को गंभीर होते देख कैप्टन रोहित जसवाल ने साहस दिखाते हुए बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचाया. इसके साथ ही उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए तुरंत पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन को भी इस घटना की सूचना दी.  

ये भी पढ़ें- पत्नी को जॉब से निकाला तो गुस्साए पति ने जमकर पीटा, अस्पताल में भर्ती हुआ सैलून मालिक

आरोपी ने मांगी माफी 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. कैप्टन रोहित जसवाल ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने बच्ची के साथ हो रही क्रूरता देखी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे बचाया. बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग ली है, जिसके चलते फिलहाल किसी कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव के लिए सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के उतारा
c
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव के लिए सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के उतारा
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
Keralam Elections
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
assam election 2026
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया
LPG
20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया
सड़कें सिकुड़ीं, फुटपाथ गायब, पैदल चलने वाले..., हालात बदलने के लिए आपके हक की बात
Social Awareness
सड़कें सिकुड़ीं, फुटपाथ गायब, पैदल चलने वाले..., हालात बदलने के लिए आपके हक की बात
हेमा, कंगना से लेकर मिथुन तक...जानिए बंगाल के लिए BJP के स्टार प्रचारकों में कौन-कौन
West Bengal elections 2026
हेमा, कंगना से लेकर मिथुन तक...जानिए बंगाल के लिए BJP के स्टार प्रचारकों में कौन-कौन
'जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर न्याय देने जा रहे हैं...', असम में बोले राहुल गांधी
Assam Elections 2026
'जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर न्याय देने जा रहे हैं...', असम में बोले राहुल गांधी
मुख्यमंत्री सेहत योजना: दिल से लेकर कैंसर तक की बीमारियों में बड़ा सहारा
cm sehat yojana
मुख्यमंत्री सेहत योजना: दिल से लेकर कैंसर तक की बीमारियों में बड़ा सहारा
TMC ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया... कूच बिहार से PM मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे
West Bengal Election 2026
TMC ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया... कूच बिहार से PM मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे
महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप
Maharashtra
महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप