अमरूद तोड़ने पर मासूम बच्ची के साथ क्रूरता, रिटायर्ड फौजी ने सीढ़ियों से बांधकर बेरहमी से पीटा

Man Beat Girl For Plucking Guava: ऊना में अमरूद तोड़ने पर एक शख्स ने मासूम बच्ची से क्रूरता की. शख्स ने बच्ची को सीढ़ियों से बांधकर उसकी पिटाई कर दी. पूर्व फौजी की अमानवीय हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
Trending Photos
Crime News: कहतें हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं. उनकी हर छोटी-बड़ी गलतियों को माफ कर देना चाहिए. अपराध के लिए पहले से ही संविधान के तहत उनपर जुविनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है. हालांकि, हिमाचल प्रदेश के ऊना के बहडाला क्षेत्र से एक बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक प्रवासी मासूम बच्ची को अमरूद तोड़ने की मामूली बात पर रिटायर्ड फौजी ने बेरहमी से पीट दिया और सीढ़ियों के साथ बांध दिया.
यह घटना उस समय सामने आई जब मर्चेंट नेवी में तैनात कैप्टन रोहित जसवाल वहां से गुजर रहे थे. उन्होंने बच्ची की दर्दनाक हालत को अपनी आंखों से देखा और तुरंत आरोपी के घर पहुंचे. उन्होंने फौजी से बच्ची को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आरोपी अपनी जिद पर अड़ा रहा. इसी दौरान आसपास के कुछ युवक भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
ये भी पढ़ें- प्रेमी से शादी करने पर बेटी की निर्मम हत्या; आरोपी को बचाने वाले पुलिस अधिकारी पर गिरी गाज
वीडियो के वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. स्थिति को गंभीर होते देख कैप्टन रोहित जसवाल ने साहस दिखाते हुए बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचाया. इसके साथ ही उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए तुरंत पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन को भी इस घटना की सूचना दी.
ये भी पढ़ें- पत्नी को जॉब से निकाला तो गुस्साए पति ने जमकर पीटा, अस्पताल में भर्ती हुआ सैलून मालिक
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. कैप्टन रोहित जसवाल ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने बच्ची के साथ हो रही क्रूरता देखी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे बचाया. बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग ली है, जिसके चलते फिलहाल किसी कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है.