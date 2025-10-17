IIT बॉम्बे के हॉस्टल में ‌इतना बड़ा कांड! दोस्त से मिलने आया एमटेक का छात्र, लड़कों को बॉथरूम मे नहाते देख बदली नियत और फिर...

Former MTech student booked IIT Bombay boys hostel: भारत में हमेशा अच्छे कामों के लिए चर्चा में रहने वाला सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से आईआईटी बॉम्बे इन दिनों एक शर्मनाक घटना की वजह से चर्चा में है. जहां हॉस्टल नंबर 14 में एक 32 साल के पूर्व एमटेक छात्र ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है. जानें पूरी खबर.
IIT Bombay News: मुंबई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के हॉस्टल में छात्रों की निजता भंग करने का एक गंभीर मामला सामने आया है. पवई पुलिस ने संस्थान के एक 32 वर्षीय पूर्व एमटेक छात्र के खिलाफ हॉस्टल के अंदर छात्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना हॉस्टल नंबर 14 में हुई, जहां आरोपी ने लड़कों के बाथरूम में नहाते हुए छात्रों के चुपके से वीडियो रिकॉर्ड किए. हॉस्टल में रह रहे एक छात्र ने संदिग्ध गतिविधि देखी और तुरंत आईआईटी बॉम्बे के सुरक्षा विभाग को सूचित किया.
दोस्त से मिलने के लिए आया कैंपस
जांच में पता चला है कि आरोपी ने जून 2025 में एमटेक की पढ़ाई पूरी की थी और वह नौकरी की तलाश में था. वह एक दोस्त से मिलने के उद्देश्य से कैंपस में आया था, क्योंकि उस समय प्लेसमेंट प्रक्रिया चल रही थी. वह अपने दोस्त के कमरे में रुका हुआ था और उसी दौरान उसने यह सब किया. छात्रों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल की जांच में कुछ आपत्तिजनक वीडियो मिलने की पुष्टि की है.
कोई दर्ज नहीं करा रहा था शिकायत
हालांकि, शुरुआत में न तो छात्रों और न ही सुरक्षा अधिकारियों ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराने में रुचि दिखाई थी. बाद में, पुलिस ने आईआईटी बॉम्बे के सुरक्षा अधिकारी का बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह धारा बिना सहमति के किसी की निजी तस्वीर या वीडियो कैप्चर या साझा करने पर लागू होती है.
चिंता का माहौल
इस घटना से हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के बीच चिंता का माहौल है, क्योंकि उन्हें अपनी निजता भंग होने का डर सता रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी. (इनपुट आईएएनएस से)