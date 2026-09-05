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जिंदगी से हारी अखाड़े की चैंपियन... प्रताड़ना से परेशान पहलवान ने 3 बच्चों संग की आत्महत्या, ससुराल वालों पर लगा दहेज का आरोप

Maharashtra Wrestler Death: महाराष्ट्र में एक महिला पहलवान ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि पूर्व रेसलर को उसके ससुरालवाले दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक यातना देते थे. इससे परेशान उसने नलदुर्ग किले से छलांग लगा दी.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 05, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:54 AM IST
जिंदगी से हारी अखाड़े की चैंपियन... प्रताड़ना से परेशान पहलवान ने 3 बच्चों संग की आत्महत्या, ससुराल वालों पर लगा दहेज का आरोप

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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