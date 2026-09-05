/जिंदगी से हारी अखाड़े की चैंपियन... प्रताड़ना से परेशान पहलवान ने 3 बच्चों संग की आत्महत्या, ससुराल वालों पर लगा दहेज का आरोप

'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि अश्विनी मराठवाड़ा की पहलवान थीं और उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 5 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल जीते थे. पूर्व पहलवान, कोच और इंटरनेशनल रेफरी दिनेश गुंड ने अश्विनी के बारे में बात करते हुए कहा,' वह एक होनहार पहलवान थीं और उन्होंने अंडर 16 और अन्य आयु वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते थे. उनकी कम उम्र में शादी हो गई थी, जिसके चलते उन्हें खेल छोड़ना पड़ा. उनकी जिंदगी का अंत इस दुखद रूप से हुआ.'