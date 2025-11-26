पैगम्बर मोहम्मद साहब का वंशज बनकर की ठगी, मुंबई में धार्मिक आस्था का फायदा उठाकर उड़ाए लाखों के गहने

Mumbai Crime: मुंबई की माहिम पुलिस ने एक हैरान करने वाला मामला दर्ज किया है, जिसमें 31 वर्षीय मोहसिन अली अब्दुल सत्तार कादरी नामक युवक पर धार्मिक आस्था का फायदा उठाकर लाखों रुपए का सोना ठगने का आरोप लगा है. मोहसिन पर आरोप है कि उसने खुद को मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज बताकर महिलाओं से लगभग 10.15 लाख रुपए के सोने की ठगी की है.
Mumbai Crime: मुंबई की माहिम पुलिस ने एक हैरान करने वाला मामला दर्ज किया है, जिसमें 31 वर्षीय मोहसिन अली अब्दुल सत्तार कादरी नामक युवक पर धार्मिक आस्था का फायदा उठाकर लाखों रुपए का सोना ठगने का आरोप लगा है. मोहसिन पर आरोप है कि उसने खुद को मोहम्मद पैगंबर का वंशज बताकर महिलाओं से लगभग 10.15 लाख रुपए के सोने की ठगी की है. एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता अंसार अहमद और उनके भाई इसरार अहमद की मुलाकात आरोपी मोहसिन अली से वर्ष 2022 में डोंगरी स्थित हाजी अब्दुल रहमान शाह दरगाह पर हुई थी. वहीं, मोहसिन ने खुद को पैगंबर का वंशज बताया और दावा किया कि उसके पास मोहम्मद पैगंबर के सिर के बाल हैं, जो एक कांच की डिब्बी में सुरक्षित है. शिकायतकर्ता का भाई इसरार मोहसिन के संपर्क में आ गया और बातचीत बढ़ती गई.
सितंबर 2022 में शिकायतकर्ता के घर ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर एक धार्मिक प्रोग्राम रखा गया था. इसी कार्यक्रम में इसरार, मोहसिन को घर ले आया. आरोपी एक कांच के डिब्बे में 'बाल' लेकर आया और घरवालों के सामने धार्मिक तरीके से दुआ की. उसने वह डिब्बी एक लकड़ी के कपाट (अलमारी) में रखकर लॉक कर दी और कहा कि कोई कपाट खोलेगा तो केस राख हो जाएगा. इसे सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूं. इसके बाद वह बार-बार घर आता रहा और उसी कमरे में जाकर दुआ करता रहा. यहीं से सोने की ठगी की शुरुआत हुई. जब दोनों पुरुष (अंसार और इसरार) घर पर नहीं रहते थे, तब मोहसिन घर आता और उनकी पत्नियों से कहता कि पैगंबर के बाल के पास सोना रखने से घर में तरक्की होगी बरकत होगी, और सोने में भी बढ़ोतरी होगी.
धार्मिक विश्वास का फायदा उठाकर की ठगी
एफआईआर के अनुसार धार्मिक भावनाओं में आकर दोनों महिलाओं ने 145 ग्राम सोना कपाट में रखने के लिए आरोपी को सौंप दिया. मोहसिन ने न केवल दुआ की, बल्कि कपाट को बंद कर कहा कि अगर उन्होंने इस बारे में घर के मर्दों को बताया तो बड़ा नुकसान और संकट आ जाएगा. इस दौरान महिलाओं को आरोपी पर शक होने लगा, क्योंकि वह बार-बार कमरे में जाकर कपाट खोलता था. 22 नवंबर को जब अंसार और उनका भाई घर पहुंचे तो दोनों ने मोहसिन पर दबाव डालकर कपाट खुलवाया. कपाट में कांच का डिब्बा और 'बाल' तो मिला, लेकिन 145 ग्राम सोना नहीं मिला. जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए सोना गिरवी रख दिया है, जल्द लौटा दूंगा. शिकायतकर्ता का आरोप है कि मोहसिन ने जानबूझकर धार्मिक विश्वास का फायदा उठाकर उनका 10 लाख से ज्यादा कीमत का सोना हड़प लिया. माहिम पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर आरोपी मोहसिन अली के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.