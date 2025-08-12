भगवान जगन्नाथ के धाम में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली कर रहे थे बदमाश, पुलिस ने गिरोह की कमर तोड़ दी
भगवान जगन्नाथ के धाम में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली कर रहे थे बदमाश, पुलिस ने गिरोह की कमर तोड़ दी

Jagannath Temple: पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस तरह की जबरन वसूली की सटीक जानकारी मिलने के बाद उन्होंने एक खास अभियान चलाकरअपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम बनाई जिसने निर्धारित समय में अपने सारे टारगेट पूरे कर लिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:22 AM IST
जगन्नाथपुरी मंदिर फोटो साभार - सोशल मीडिया
जगन्नाथपुरी मंदिर फोटो साभार - सोशल मीडिया

Jagannath Puri Temple news: ओडिशा के पुरी में 12वीं सदी के मंदिर के सेवायत बनकर जगन्नाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से कथित तौर पर पैसे ऐंठने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस तरह की जबरन वसूली की विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम गठित की. पुरी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'ये लोग बड़दंडा (ग्रैंड रोड) और परिक्रमा मार्ग (मंदिर के आसपास) पर नियमित रूप से इकट्ठा होते पाए गए, और श्रद्धालुओं, खासकर ओडिशा के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाते थे. वे पारंपरिक पोशाक पहनकर मंदिर के सेवायत (सेवायत) का रूप धारण कर रहे थे.'

 मना करने पर गाली-गलौज और धमकाते थे

पुलिस ने 12 आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन और 20,000 रुपये की नकदी भी जब्त की. हिंदू धर्म के अनुसार चार धामों में से एक, पुरी, जगन्नाथ मंदिर में देश भर से हज़ारों श्रद्धालु आते हैं. पुलिस ने बताया कि विशेष पुलिस दल ने इन लोगों को मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी और हिंसा सहित कई अपराधों में लिप्त पाया. पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि आरोपी पैसे के बदले मंदिर में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देने की पेशकश करते थे और मना करने पर गाली-गलौज और धमकियों का सहारा लेते थे.

कड़ी धाराओं में गिरफ्तारी

पुलिस ने बताया कि आरोपी सेवक बनकर पूजा करने और मुफ्त दर्शन कराने का झूठा वादा करके श्रद्धालुओं को ठग रहे थे. इसके साथ ही बिना किसी अधिकार या रसीद के जबरन पैसे भी वसूल रहे थे. पुलिस टीम ने पीछा करने के बाद इन लोगों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया, जिसके बाद यह पता चला कि उनका श्री जगन्नाथ मंदिर के रीति-रिवाजों या परंपराओं से कोई संबंध नहीं है.

आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 111 (संगठित अपराध), 308 (जबरन वसूली) और 61 (आपराधिक षडयंत्र) शामिल हैं, के तहत गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने यह भी कहा कि वे जगन्नाथ मंदिर और उसकी परंपराओं की पवित्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और चेतावनी दी कि ऐसी नापाक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

FAQ

सवाल- पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस रूप में प्रसिद्ध है?
जवाब- पुरी का ये मंदिर भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है.

सवाल- कुछ समय पहले मंदिर क्यों सुर्खियों में था?
जवाब- भगवान की रथ यात्रा के समय भगदड़ मच गई थी. 

