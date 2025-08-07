26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे एक मामूली सेल्समैन बना 'क्राइम की दुनिया' का बड़ा मुजरिम

Viral News: कभी एक साधारण सेल्समैन की तरह काम करने वाला सोहन अब दिल्ली-एनसीआर में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है. उसके खिलाफ 26 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें झपटमारी से लेकर लूट तक शामिल है. हाल ही में उसने एक लोकसभा सांसद की सोने की चेन लूटकर पुलिस और जनता दोनों को हैरान कर दिया. आखिर कैसे एक आम आदमी इतना बड़ा अपराधी बन गया? जानिए सोहन की पूरी कहानी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 24 साल का सोहन रावत के खिलाफ 26 केस दर्ज हैं, हर बार वारदात के समय फुल स्लीव्स की शर्ट/टी-शर्ट और हेलमेट पहनता था. इसका मकसद था अपने शरीर पर बने टैटू छिपाना. एक धार्मिक मंत्र और दूसरा उसके नाम के शुरुआती अक्षर ‘SR’. लेकिन यही फुल स्लीव्स इस बार उसकी पहचान बन गई, जब उसने तमिलनाडु की कांग्रेस सांसद सुधा रामकृष्णन की 30.9 ग्राम की सोने की चेन चाणक्यपुरी में मॉर्निंग वॉक के दौरान झपट ली.

1500 CCTV फुटेज और 200 लोगों से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी

इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच में तीन जिलों के 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे. AATS की टीम ने 1,500 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और 200 संदिग्धों से पूछताछ की. सोहन की पहचान तब हुई जब वो उसी ड्रेस कोड में सोमवार सुबह 6 बजे गोविंदपुरी में एक कैमरे में कैद हुआ. उसकी गतिविधियों को ट्रैक करते हुए पुलिस को अंदेशा हुआ कि वो साउथईस्ट दिल्ली में ही कहीं छिपा है.

पत्नी, दोस्त और मोबाइल ने खोला राज

सोहन की पत्नी और पुराने साथियों से पूछताछ के बाद पुलिस को उसका नया नंबर मिला जो बुधवार सुबह पु्ष्पा भवन इलाके में एक्टिव था. जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो वो उसी स्कूटर पर मिला जो स्नैचिंग में इस्तेमाल हुआ था. पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे बाद में पता चला कि वो चेन किसी सांसद की थी. पुलिस का कहना है कि सोहन हर बार जमानत पर बाहर आने के बाद अपना ठिकाना बदल लेता है.

सेल्समैन से बना अपराधी

सोहन ने आठवीं तक पढ़ाई की थी और कभी सेल्समैन का काम करता था. बाद में उसने चोरी और झपटमारी शुरू कर दी. उसके खिलाफ पहले भी स्कूटर चोरी और स्नैचिंग के केस हैं. पुलिस को शक है कि वो किसी संगठित गैंग का हिस्सा हो सकता है. जॉइंट कमिश्नर एस.के. जैन ने बताया कि जल्द ही उसकी जमानत रद्द कराने की मांग कोर्ट में की जाएगी.